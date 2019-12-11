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白盔共同創辦人之死 土耳其媒體認為不單純

2019-12-11 19:36中央社 安卡拉10日專電

敘利亞救援組織「白盔」共同創辦人勒梅蘇里一個月前在伊斯坦堡墜樓身亡，當局從疑似自殺角度偵辦。但土耳其媒體研判他墜樓前可能「正在逃離某人」，認為案情不單純。

白盔（White Helmets）共同創辦人勒梅蘇里（James Le Mesurier）11月11日清晨在伊斯坦堡市中心貝伊奧盧區（Beyoğlu）寓所外遭人發現疑似墜樓身亡，享年48歲，死因不詳。土耳其當局原本從疑似自殺方向偵辦。土耳其語「晨報」（Sabah）取得新照片和案發細節，認為案情不單純。

根據同一報業集團的英語「每日晨報 」（DailySabah）報導，勒梅蘇里為何會在住家的單坡屋頂上行走10公尺，然後才從7公尺高的地方跳下自殺，這是本案一大疑點。

報導說，「可能的答案就是，他11月11日被人發現死於伊斯坦堡寓所外之前，正在逃離某人」、「勒梅蘇里當時可能正在逃離闖進屋裡的某人，並且試圖跳到隔著巷子對面建築的屋頂，這種情況的可能性很高」。

勒梅蘇里生前最後數個小時的閉路電視畫面還拍到他在購物。其中一段畫面顯示，他死前大約6小時在住家附近雜貨店購買4包香菸，跟店家有說有笑。內容與他38歲妻子溫柏格（Emma Hedvig Christina Winberg）的說法相衝突，可能會改變警方的調查方向。

他生前購物時跟被發現死於住家外時穿著相同衣服。但是溫柏格對警方表示，案發當天他自己服用安眠藥準備睡覺，也給她安眠藥。報導說：「但是他令人費解地沒有換衣服，穿著跟身故前大約6個小時的時候相同的衣服入睡。」

調查工作最驚人發現在於勒梅蘇里走出住家窗戶，沿斜坡屋頂走了大約10公尺，然後才墜落而死亡。他的身體撞到隔著巷子而距離住家4公尺一處有頂巿集的外牆。報導說：「看起來他意圖搆到對面建築。人因為遭到追逐而心生恐懼的時候就會這麼做，想要自殺的人往往不會這樣做。」

曾任職英國外交及國協事務部（Foreign andCommonwealth Office）的溫柏格堅稱丈夫可能是自殺，但是她的筆錄與勒梅蘇里一名友人的說法矛盾。溫柏格表示，勒梅蘇里創辦的危機救援（Mayday Rescue）組織一名具有警察身分的聯絡官哈比（Faruk Habib）曾在勒梅蘇里生前到訪他們住家。

哈比說自己是在10日晚間6時到訪，與勒梅蘇里談話半小時；但是溫柏格表示，哈比停留了大約兩個小時。她說自己於晚間11時30分去睡覺，丈夫大約是在凌晨1時30分至2時30分吃安眠藥後才去睡覺（與死亡時間相隔3至4小時）。

溫柏格筆錄時證稱：「他上床時我有醒來，然後就熬夜到清晨4時30分。我才剛睡著，換他醒了。我又服用一顆安眠藥然後睡去，直到門鈴響起、警方來了，我才醒來。」她表示，自己在房子裡尋找丈夫，後來卻從窗口看見已無生命跡象的遺體。

報導指出，溫柏格如何在服用安眠藥之後大約半小時就能夠醒來、何以她們的住家在案發當時堆放巨款、打算睡覺的勒梅蘇里為何穿著與外出購物時相同的襯衫和長褲，甚至連腰帶都沒有鬆脫，也沒有取下在運動時佩戴的昂貴手錶，現在都是警方調查的重點。

同時，如果真想自殺，他為何不選擇比較可靠的方式，而是從高度相對較低的地點跳下；為何選擇穿越分離式冷氣機的室外機、沿著斜坡屋頂走，而不直接從距離窗口較近處跳下。

報導認為，另一個可能就是他恐怕是在屋頂受到某人壓迫的情況下，死於非命。

警方發現勒梅蘇里遺體之前的畫面顯示，他像胎兒般地蜷曲在地上，頭部已流出一灘血，襯衫敞開而且光著腳。消息人士指出，在他死後，衣服被人動過，身體也面對著不同的方向，原因不明。但警方也沒有排除本案確為自殺案，研判勒梅蘇里或許擔心遭外界批評以慈善之名斂財。

英國廣播公司（BBC）時事節目「新聞之夜」（Newsnight）外交和國防新聞編輯鄂班（Mark Urban）11月11日曾發推文說：「本案疑竇叢生，有人懷疑遭國家代理人謀殺，不過也有人認為他可能自殺。」

勒梅蘇里是創辦和訓練白盔的危機救援組織創辦人和執行長。白盔正式名稱為「敘利亞民防隊」（SyrianCivil Defence），這個救援組織於敘利亞內戰期間在反對勢力掌控區提供醫療和救難服務，並向外界傳遞戰場訊息，2016年被提名角逐諾貝爾和平獎，由於工作人員戴白盔執行任務，因而得名。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，英國籍的勒梅蘇里4年前與妻子遷居土耳其。

土耳其敘利亞

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