阿國政界陷貪污 2前總理分別判刑

阿爾及利亞一法院分別宣判2位前總理15與12徒刑。曾擔任4屆總理的歐亞希雅被判15年，而2度擔任總理的塞拉勒則被判處12年徒刑，2人都是由前總統包特夫里卡所任命，深陷貪污風波。而前總統包特夫里卡曾因集權及濫權引發人民強烈反彈，其胞弟更曾被判處終身監禁。

政界深陷貪污

根據《法蘭西24》報導，阿爾及利亞一法院日前以貪污罪宣判2位前總理有罪，曾擔任4屆總理的歐亞希雅被判刑15年，而2度擔任總理的塞拉勒則被判處12年徒刑，2人都是由前總統包特夫里卡所任命。時任商業部長的布丘拉布在內等人則遭判刑10年以上。

該判決也是繼前總統包特夫里卡的胞弟，在9月被判終身監禁之後，又一波阿爾及利亞政治人物深陷貪污風波。即將迎來總統大選的阿爾及利亞人民，則紛紛表示將不會信任選舉結果，「因為許多包特夫里卡的政治盟友都還在檯面上。」他們指出。

政商勾結嚴重

據《BBC》報導，國內富翁哈達德也因與政府關係過從甚密，遭法院以內線交易及賄賂等罪名判刑7年。阿爾及利亞人民曾於今年2月走上街頭，抗議政府貪贓枉法及濫用特權，要求政治菁英下台。

這波判決共有19名政商人物被起訴，包括多名包特夫里卡的政治盟友，雖然他們都否認所有指控，但僅有前任交通部長扎兒蘭全身而退。

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