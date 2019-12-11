英保守黨反伊斯蘭 學者憂製造仇恨

「英國保守黨的伊斯蘭恐懼症已經深入骨髓！」英國穆斯林委員會10日指出。《衛報》11月揭露，保守黨多位政治人物曾在社群網站發表反伊斯蘭言論，而首相強森更曾稱蒙面紗的穆斯林女性為「銀行搶匪」。學者表示，政治人物公開的歧視言論會創造出容許仇恨的環境。

稱穆斯林野蠻人

根據《衛報》11月公布的調查，有不少保守黨人曾在社群網站上發表歧視伊斯蘭教的言論，例如稱呼穆斯林為「野蠻人」、「內鬼」，甚至要求拆除英國的清真寺。

《半島電視台》指出，首相強森去年曾以戲謔的口吻，將蒙面紗的穆斯林女性喻為「郵筒」、「銀行搶匪」，至今未曾道歉。根據NGO「Tell MAMA」的估計，在強森發表歧視言論的一周內，對穆斯林女性的仇恨犯罪立刻上升了375%。

保守黨拒絕道歉

對於反伊斯蘭教的爭議言論，保守黨向來是否認或拒絕道歉。《中東觀察》報導，英國穆斯林委員會指出，伊斯蘭恐懼症已經在保守黨根深蒂固了，黨魁強森對此毫無作為。

英國穆斯林委員會也批評《英國廣播公司》等媒體，對於保守黨內的反伊斯蘭言論閉口不談，卻對工黨的反猶太爭議大肆報導，然而2017至2018年間，反伊斯蘭教的仇恨犯罪佔所有宗教的一半以上。

根據《半島電視台》報導，全國學生會前主席布瓦蒂亞表示，保守黨在執政的10年間不斷推行對穆斯林不友善的政策，特別是在今年通過《反恐怖主義和邊境安全法》，可授權政府對恐怖主義開戰。犯罪學的資深講師圖費勒呼籲，平等與人權委員會盡快對此進行完整的調查，因政治人物公開的歧視言論會創造出容許仇恨的環境。

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