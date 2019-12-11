極端氣候衝擊 促難民大遷徙

屋漏偏逢連夜雨。聯合國難民組織指出，受到氣候變遷影響，世界各地的難民已成為最大受災戶，包括非洲與亞洲多處難民營都曾遭遇暴雨等極端氣候衝擊，導致難民必須再次遷徙至安全地方避難，情況愈來越糟。

據《BBC》報導，科學家過去已指出，如果暖化持續，極端氣候事件將成為新常態，因此將迫使難民必須經歷第二次遷徙。對此，聯合國難民署發言人蔓圖表示，「這已成為我們最大挑戰，越來越多的難民營與國內流離失所者已受到極端氣候事件打擊，在如此狀況下要管理他們已越加困難。」

例如今年3月，非洲東南部出現熱帶颶風，連帶讓辛巴威一處難民營受到衝擊，約2,000處難民屋子完全或部分損毀。另外，根據國內流離失所問題監控中心指出，逃離恐怖組織博科聖地攻擊的難民，在奈及利亞邁杜古里設置的難民營於今年8月發生暴雨，事後淹水衝擊難民營。至於在亞洲，孟加拉科克斯巴扎爾難民營在去年歷經雨季後，收容營不僅淹水，部分還遭遇土石流襲擊。

國際移民組織官員瓜丹葛表示，「除了人口過於集中之外，雨量龐大也造成淹水與土石流。」氣候科學家指出，南亞雨季將變得越來越不穩定。

聯合國難民署研究指出，因天然災害之外原因流離失所的民眾通常會住在氣候變遷熱區中，很可能再面臨二次搬遷，在去年新增的2,800萬名流離失所人口中，有1,720萬人因為災難必須再度遷徙，其中9成都與氣候有關。

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