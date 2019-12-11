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老少皆慘！韓智庫：60歲退休制增企業負擔 青年失業飆

2019-12-11 17:54聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

韓國經濟研究院（KERI）11日表示，自該國2016年將法定退休年齡延後至60歲以來，造成企業人事費用負擔增加，提早退休者與青年失業人數激增。

KERI在公布的報告中指出，在實施60歲退休制以來的4年期間，提前退休人數平均每年達到51.4萬人，比該制度上路前4年平均值37.4萬激增逾14萬人。

此外，延長退休年齡後，南韓20多歲年輕失業者人數平均每年達39.5萬，比延長退休年齡前4年的平均值32.5萬有所增加。

根據KERI日前公布的數據，南韓青年失業率在過去10年成長了28.3%，去年15到29歲的青年失業人數達到40.8萬人，比2008年時的31.8萬大增了9萬人。

南韓在2016年將勞工法定退休年齡延後至60歲。路透
南韓在2016年將勞工法定退休年齡延後至60歲。路透
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