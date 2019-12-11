U2主唱波諾到菲律賓 放話要杜特蒂顧人權

政治性強烈的愛爾蘭天團U2主唱波諾10日在菲律賓舉行記者會，當天是國際人權日，各界都等著看他如何回應菲國總統杜特蒂的緝毒大逃殺。

波諾沒有讓人權團體失望。他說國家在進步的同時有些人認為妥協是必要的，但是人權不容妥協：「這是我給杜特蒂總統的軟訊息」（That’s my soft message to President Duterte）。 U2主唱波諾在菲律賓舉行記者會。美聯社 分享 facebook 菲律賓總統杜特蒂。美聯社 分享 facebook