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助人建燃煤電廠 中日減煤不力遭批

2019-12-11 14:14台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

日本和中國持續支援開發中國家興建化石燃料電廠，與國際減碳趨勢背道而馳，因而飽受批評，聯合國氣候峰會3日還頒給日本「今日化石獎」，諷刺日本減煤不力。日本在福島核災過後，愈來愈依賴化石燃料。中國則因應經濟成長放緩，暗中增加燃煤電廠的投資，並削減再生能源

「今日化石獎」

根據《日本時報》報導，日本之所以不願放棄化石燃料，主要是因為成本效益的考量。儘管再生能源在國際間愈來愈被重視，成本也逐漸降低，相較於化石燃料仍是昂貴與不穩定的發電方式。

日本政府一位不具名人士也指出，許多國家對化石燃料電廠的需求不減反增，特別是亞洲的開發中國家，因此日本將持續援助資金與技術。負責日本對外援助的國際協力機構在6月與孟加拉達成協議，將化石燃料電廠的融資提高至130億美元。在4月，日本國際協力銀行則是提供越南120億美元的融資。

在2011年福島核災過後，日本愈來愈依賴化石燃料。日本經濟產業大臣梶山弘志3日宣稱：「作為能源配比，日本希望保留化石燃料電廠。」不過，他也強調政府會努力發展再生能源和減碳。此言一出，聯合國氣候峰會當日即頒給日本「今日化石獎」，以諷刺日本對於化石燃料難以釋手。

中國悄悄增煤

《日本時報》也指出，中國作為全球最大的碳排量國（佔有30%左右），近來因經濟成長趨緩，政府也在悄悄地加碼投資燃煤電廠與其他重工業，據稱中國將建造1480億瓦的燃煤電廠，相當於歐盟所有燃煤電廠的發電量。另一方面，中國也減少對再生能源的補助，今年的上半年就減少了40%的投資。

《法蘭西24》報導，根據NGO全球煤碳財務追蹤的調查，中國在非洲投資許多化石燃料的發電廠，包括坦尚尼亞、辛巴威、馬拉威與莫三比克等國。NGO全球能源監測化石能源計畫的主任希勒指出，中國總共約投資了300億瓦的化石燃料電廠，且很多投資計畫都綁定了5到10年。

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化石福島核災再生能源

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