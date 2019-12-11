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氣候變遷績效台總排名倒數第三！溫室氣體排放倒數第二

2019-12-11 12:08聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

在西班牙馬德里舉行的聯合國氣候會議10日發布「2020年氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣在總排名中與去年相較退步三名，排名59名，在61個評比國家和實體倒數第三名。

台灣溫室氣體排放方面表現尤差，排名倒數第二，被評比非常差（very low）；氣候政策方面屬於差（low），排名40名。

今年CCPI報告由德國看守（Germanwatch）、德國新氣候研究院（NewClimate Institute）和氣候行動網路（Climate Action Network ）共同發表，依據四大指標評比，分別是溫室氣體排放（40%）、再生能源發展（20%）、能源使用（20%）與氣候政策（20%）。

由於沒有一個國家表現符合巴黎氣候協定目標，前三名從缺。瑞典在評比中保持領先，在該績效指標中排名第四，丹麥第五。歐盟國家排名差異甚大，八個歐盟國家績效評比為佳（high）、八個國家為差、兩個國家被評為非常差。

澳洲、沙烏地阿拉伯與美國在二氧化碳排放和再生能源發展表現非常差，引起擔憂。這三個國家受到煤炭和石油業遊說影響嚴重，幾乎沒有提出嚴謹的氣候政策。

CCPI作者之一的德國看守研究員哈根（Ursula Hagen）表示：「氣候變遷績效指標顯示，全球在碳排放趨勢上有所改變，包括煤炭消耗減少。然而，數個大國依然持續抗拒這個趨勢，尤其以美國最甚。我們看到阻止全球二氧化碳排放上升的機會，不過這也依賴中國大陸未來的發展以及美國明年的大選。這兩個國家都在十字路口上。」

全球最大碳排放國中國大陸比去年進步，過去幾年大陸的再生能源比例成長，氣候政策也相對好，但在溫室氣體排放和能源效益上表現不佳。如果大陸實行新的燃煤發電廠計畫，很有可能掉到排名尾端。

聯合國氣候會議公布2020年氣候變遷績效指標，台灣整體排名倒數第三名。美聯社
聯合國氣候會議公布2020年氣候變遷績效指標，台灣整體排名倒數第三名。美聯社
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碳排放再生能源德國

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