男童躺在醫院地板上的照片是真是假？英大選前掀波

一名生病的小男孩因為沒有病床而躺在醫院地板上的照片，在英國大選前引起軒然大波。首相強生為了這張照片道歉，但社群媒體上又有人聲稱這張照片是經過刻意安排，引起有關照片是真是假的激烈辯論。

美聯社指出，在英國12日國會選舉的幾天前，男孩的照片和隨之而來的社群媒體貼文，有如一場火風暴，為原已打得如火如荼的資訊戰，投下不可預測的震撼彈。

四歲的男童威利曼─巴爾（Jack Williment-Barr）上周疑以肺炎住進里茲綜合醫院，後來診斷為感冒出院。但在他住院期間，曾因沒有病床，被迫睡在醫院地板上，而且沒有毛毯，身上只蓋了一件紅色外套，旁邊還有氧氣罩。

他的母親氣壞了，把這件事告知地方報紙約克郡晚報（Yorkshire Evening Post），該報周日（8日）刊出了一則報導。而立場偏左的小報每日鏡報（The Daily Mirror）周一更把這張照片刊在頭版，痛批強生的保守黨醫療政策。

周一稍晚，ITV News記者把手機裡的照片拿給強生看，強生拒看，還把手機搶下來放在自己口袋裡。後來在記者追問下，他才拿出手機看照片，並向記者和男孩的家人道歉。這段強生的訪問在網路上瘋傳。

但事情還沒完。強生派衛生大臣韓考克（Mattew Hancock）去里茲醫院了解情況，碰到一群抗議民眾，韓考克的一名顧問不小心被人撞到臉，但保守黨高層對記者說，這位顧問被抗議民眾打了一拳。

ITV編輯裴斯頓（Robert Peston）推文：「從錄影畫面清楚看出韓考克的顧問不是被人揍，而是不小心撞到一名抗議人士的手。我為此報導道歉。」

周一晚上，有人在臉書上貼文，指稱這張男孩的照片是事先安排的。貼文說：「很有趣，我的一位好友是里茲醫院的資深護士。」貼文接著說，男孩的母親故意讓男孩躺在地板上。

這則貼文立刻在臉書和推特上廣為流傳，但來源是個謎。衛報找到貼文的臉書帳號所有人，但這位女士說，她的臉書帳號早已被駭。

紐約時報報導，里茲醫院已證實，確實有男童睡在地板上的事，院方已發布正式道歉聲明。因此，指稱男孩母親一手安排的貼文，顯然是有心人想在社群媒體上散布假訊息，打擊男童母親的信譽。

追蹤假訊息團體First Draft數位編輯李德（Alasrair Reid）說：「在選前幾天，顯然有人意圖干擾和誤導選舉。」