瑞典雙人組合羅克賽(Roxette)的經紀人10日宣布,該團女主唱瑪麗•芙瑞德克森(Marie Fredriksson)於9日因癌症病逝,享壽61歲,她已與癌症搏鬥17年。

羅克賽由芙瑞德克森和皮爾•蓋斯雷(Per Gessle)於1986年組成,1990年因歌曲「這一定是愛」(It Must Have Been Love)搭配電影「麻雀變鳳凰」作為插曲,羅克賽爆紅,也曾數次來台開演唱會。

蓋斯雷在聲明中向老友致意說:「這40年來妳一直是最好的朋友,如今一切都不一樣了。」

芙瑞德克森2002年在家中廚房昏倒,送醫檢查罹患腦瘤,因此失去右眼視力。她一度克服病痛,2008至2016年和蓋斯雷巡演,可惜之後癌症復發。