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美麗島40週年／國家暴力下 時代刻痕的集體傳記

誰被「任意拘押」？中加外交口水仗

2019-12-10 22:33德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人邁克爾·思巴夫（Michael Spavor，中國官媒譯為邁克爾）在中國被拘禁已一年。兩人於去年12月10日被拘捕，他們的被捕被視為中國對華為財務總監孟晚舟在加拿大被捕的報復措施。

加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）周一（12月9日）发表聲明表示，康明凱和思巴夫被「任意拘禁」，依然不能會見律師，不允許與家人直接聯絡。他表示加拿大方面將繼續不遺余力地爭取兩人盡快獲釋。

第二天，中國駐加拿大使館對此做出回應。聲明指加拿大外交部「對加公民康明凱、邁克爾案說三道四」，中方對此表示強烈不滿和反對，已向加方提出嚴正交涉，要求加拿大「尊重中國司法主權，停止发表不負責任的言論」。

聲明還強調「中國是法治國家」，「康明凱、邁克爾因危害中國國家安全犯罪，被中方主管部門依法逮捕，根本不存在所謂『任意』拘押」，而加、美在孟晚舟事件上的做法「才是任意拘禁中國公民，嚴重侵犯中國公民合法權益」。

加拿大前外交官康明凱和商人思巴夫均於去年12月10日在中國被拘捕。今年5月當局正式批捕二人，康明凱的罪名是涉嫌「為境外刺探國家秘密、情報」，思巴夫則被控「為境外竊取、非法提供國家秘密」。

今年早些時候，有加拿大外交官稱，在指定居所監禁期間，康明凱與思巴夫每天接受數小時審問。中國當局僅准許加拿大領事館一個月與兩人會面30分鐘。

與之相比，軟禁中孟晚舟則享有較大的行動和會面自由，可以在自己位於溫哥華的豪宅裡"讀書作畫"。

中國外表部发言人華春瑩在周二的例行記者會上回答有關問題時說，中國司法部門「嚴格執法、文明辦案」，兩名加拿大人的「合法權利得到了保障」。她表示：「辦案機關已安排加拿大駐華使館對他們進行了多次領事探視。他們的狀況是良好的。」華春瑩表示，兩人案件已經由偵查機關偵查終結，並按法律規定移送檢察機關審查起訴。

本文章由德國之聲授權提供】

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