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援助受災嚴重非洲 氣候峰會難有共識

2019-12-10 21:37台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

聯合國氣候峰會正在馬德里如火如荼進行，非洲將來可能獲得的援助與補償卻不樂觀。(P...
聯合國氣候峰會正在馬德里如火如荼進行，非洲將來可能獲得的援助與補償卻不樂觀。(Photo by Wikimedia Commons)
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聯合國氣候峰會正在馬德里如火如荼進行，然而，非洲作為氣候災害最嚴重的區域，將來可能獲得的援助與補償卻不樂觀。聯合國預估，未來30年非洲的人口將大幅成長，非洲當前的排碳量雖不多，未來卻可能造成氣候變遷惡化，因此其他國家必須給予足夠援助，以協助非洲發展再生能源。

受氣候變遷最鉅

《BBC》指出，非洲近年來頻頻遭逢熱帶氣旋、洪水與嚴重乾旱，是全球遭受氣候變遷影響最鉅的區域。聯合國環境署的一份報告顯示，面對氣候變遷的衝擊，非洲調適的能力極其有限，而且非洲人多貧困，更難從日漸加劇的天然災害中恢復。

根據《法蘭西24》報導，非洲擁有全世界17%的人口，但卻只佔了4%的溫室氣體總排放量，雖然佔比甚少，然而聯合國預估，未來30年非洲的人口成長強勁，恐將進一步惡化氣候變遷。

當前非洲的經濟發展正面臨化石燃料與再生能源的拉鋸戰。世界銀行曾資助埃及建立全世界最大的太陽能電廠，不過同時中國也在非洲投資許多化石燃料的發電廠，包括坦尚尼亞、辛巴威、馬拉威等國。NGO全球能源監測化石能源計畫的主任希勒指出，中國很多化石燃料的投資計畫都綁定了5到10年。

富國援助仍不夠

《BBC》引述聯合國的估計，漠南非洲於2050年前每年需要500億美元的援助，以對抗氣候變遷。氣候峰會中非洲小組的首席談判專家姆帕努直言，非洲不僅需要財務上的金援，還要技術移轉，例如建造可抗天然災害的建築，目前仍有33國未收到承諾的援助。

如何補償非洲因極端氣候造成的損失，也是氣候峰會的一大議題，然而許多已開發國家皆不願意面對，過去為了經濟成長而增加碳排放，卻由非洲承擔許多氣候變遷的苦果。非洲在氣候峰會的一位談判者坦言，目前這個議題還沒有共識。

【更多精采內容，詳見

非洲氣候變遷聯合國

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