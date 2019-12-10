親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中國影視產業惡化 綜藝節目逆勢成長背後的亂象

批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

朝鮮將送美國什麼「聖誕禮物」？

2019-12-10 19:35德國之聲 德國之聲

朝鮮宣稱在西海(Sohae)衛星發射場舉行了一次"非常重大"的試驗。國際社會普遍猜測，這要麼是火箭運載引擎，要麼是遠程導彈。

無論是什麼，這一宣告都暗示，如果川普政府不願意在陷入僵局的去核談判中作出讓步，朝鮮將會采取措施挑釁美國。

朝鮮為美國設定的重啟談判的最後期限正在逼近，讓我們來看看這場試驗到底做了什麼。

這是什麼試驗？

根據朝鮮國防科學院信息，朝鮮上周六在西海(Sohae)衛星發射場進行了試射。近年來，朝鮮多次在此試驗其被禁止發射的衛星和導彈。

去年，朝鮮領導人金正恩和美國總統川普及韓國總統文在寅會面時，承諾拆除位於中朝邊境通昌裡地區的這個設施，作為裁減軍備的一部分。最新的試射使人們對金正日承諾的嚴肅性產生了廣泛的懷疑。

雖然沒有發現朝鮮周六發射的火箭或武器，許多外國專家推測，朝鮮測試了新的引擎，用來發射更強大的火箭。

美國米德爾伯裡學院（Middlebury College） 東亞防擴散計劃主任劉易斯（Jeffrey Lewis）發表推文說，衛星圖像顯示朝鮮在西海進行了火箭引擎測試。

"12月7日出現的車輛及物品是為了執行這次測試，" 劉易斯說，"這些車輛及物品在12月8日幾乎都已經消失，但地面看起來有測試尾氣留下的印跡。"

韓國國立科學研究所分析師金大英（Kim Dae-young）認為，測試可能與太空運載工具有關，而不是洲際彈道導彈。他說，在完全放棄與美國的談判機會之前，朝鮮不會進行遠程導彈發射或核試驗。

金大英認為，朝鮮沒有透露它進行了什麼樣的測試，這說明它仍然對和美國進行外交談判感興趣。 金大英說，"如果不想與美國進行談判，他們就會公開試射的照片。"

首爾峨山政策硏究院分析師Shin Beomchul認為，這次測試可能是為了一種用於發射洲際彈道導彈或太空運載火箭的新型固體燃料引擎。這顯然在試探美國政府劃定的紅線，用以向川普政府施壓。

固體燃料的使用為導彈發射提供了更大的機動性，將減少發射准備時間。此前，從2012年到2017年，朝鮮發射的所有運載火箭和洲際彈道導彈均使用液體燃料。

激怒美國？

無論是衛星發射還是導彈試射，都在聯合國禁止範圍。朝鮮這樣做，必將激怒美國。

但是，洲際彈道導彈的發射將產生更大的影響，將令朝美外交談判中斷，因為它意味著朝鮮重新恢復對美國本土進行核打擊的能力。

2017年朝鮮進行了三次洲際彈道導彈測試之後，川普曾威脅說他將以"怒火與憤怒"徹底毀滅金家王朝，引發外界對朝鮮半島燃起戰火的擔憂。此後，金正恩暫停了洲際彈道導彈發射和核試驗，川普吹噓這是他的外交政策的勝利。

川普周日在推特發文表示，金正恩非常聰明，但如果他執意對美國充滿敵意的話，那他"會失去一切"。川普在推特上也強調："在金正恩的領導下，朝鮮有很多經濟發展的潛力，但達成這個目的之前提是朝鮮必須啟動去核武化的過程。"

由於希望美國取消對朝鮮制裁未能達成一致意見，今年2月在越南舉行的第二次"金特峰會"失敗。朝鮮隨後警告說，如果美國仍不改變對朝鮮的"敵對態度"，它將於年底前尋求"新方法"。最近，朝鮮還警告說，收到什麼樣的"聖誕禮物"取決於美國自己。

金大英認為，朝鮮可能要等到明年初期發射衛星，然後進行潛射彈道導彈和其他新型導彈測試。

他說，朝鮮將就發射衛星聲稱其擁有空間和平發展權利，而中國和俄羅斯將為之辯護。

韓國科學技術政策研究所的朝鮮導彈問題專家李椿根(Lee Choon-geun)說，朝鮮可能嘗試啟動其首個監視衛星，以偵查韓國甚至美國關島基地的軍事情報。

據朝鮮官方媒體報道，該國已經送入太空兩顆對地觀測衛星。朝鮮官員表示，他們打算發射更多對地觀測衛星 以及和該國首個對地靜止衛星通信衛星。

李椿根說，朝鮮可能正在建造使用液體燃料的太空運載火箭。

"距離他們上次發射衛星以來已經很長時間了，這並不意味著他們一直都靜止不動，"李椿根說，"現在他們會有所動作。"

張平/樂然 （美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

年底期限將屆 美國北韓緊張情勢升溫

2019-12-10 18:39

捷克驚傳醫院槍擊案至少6死 凶嫌仍在逃

2019-12-10 16:59

限縮人民文化自由 匈牙利總理挨批極權

2019-12-10 17:56

「在墨西哥等候」奏效…邊界逮人 5月達13萬上月僅3萬

2019-12-10 15:03

紐西蘭火山噴發 5死8失蹤

2019-12-10 14:26

四方會談 烏俄停火並交換俘虜 頓巴斯問題仍難解

2019-12-10 14:18

紐西蘭懷特島火山爆發恐無人生還 警展開刑事調查

2019-12-10 13:23

全島無生命跡象！紐西蘭白島火山噴發的搜救與究責

2019-12-10 12:25

美國會NDAA協商版本 支持美艦常態穿越台海、對台軍售

2019-12-10 12:17

被告屠殺羅興亞人？翁山蘇姬今親上國際法院辯護

2019-12-10 11:48

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

2019-12-10 11:46

不想用肺發電 南韓今天關閉10個燃煤發電機組

2019-12-10 11:37

智利空軍運輸機前往南極洲途中失聯 機上38人

2019-12-10 11:19

澤倫斯基會普亭沒握手 同意停火、換俘但成果「很小」

2019-12-10 10:19

紐西蘭火山爆發 傷者和失蹤者有中國公民

2019-12-10 09:31

白島火山爆發恐13死 紐西蘭總理稱悲痛難以言喻

2019-12-10 09:20

「台德建交」公聽會 德官員：計畫擴展對台關係

2019-12-10 08:43

東地中海情勢升溫 艾爾段嗆不排除出兵

2019-12-10 08:37

德國政府「一個中國政策」遭質疑

2019-12-10 01:54

全球最年輕領袖 芬蘭34歲新總理吸睛

2019-12-10 00:21

決裂邊緣？美朝口水戰升溫

2019-12-10 00:16

美軍基地遭掃射 疑恐攻

2019-12-10 00:13

紐西蘭懷特火山「清喉嚨」 下一咳無人知

2019-12-10 00:05

紐西蘭火山島噴發 恐近30人罹難

2019-12-10 00:04

紐西蘭懷特火山清喉嚨 噴蒸氣減壓難預測

2019-12-09 22:07

NHK：安倍內閣支持率45% 降2個百分點

2019-12-09 21:59

安倍盼任內完成修憲 不明說何時解散眾議院

2019-12-09 21:28

研究指出：2018年全球武器銷售額明顯成長

2019-12-09 21:26

俄羅斯外長赴華盛頓會談 將拜會川普

2019-12-09 21:16

失蹤者恐全遇難！紐西蘭警方：懷特島上未發現生命跡象

2019-12-09 20:42

懷特島一天噴發三次！專家：水的存在讓噴發更加難測

2019-12-09 19:46

紐西蘭百餘年來火山爆發 一次看清楚

2019-12-09 19:21

俄羅斯罕見公開「核手提箱」 發射鍵是這個顏色

2019-12-09 18:37

面對川普警告 金正恩左右手回嗆：沒什麼好失去的

2019-12-09 18:26

槍擊案涉恐攻？國會議員籲查明前暫停沙國訓練計畫

2019-12-09 18:17

北韓西海基地最新動作 專家：測試火箭發動機

2019-12-09 18:04

民調：逾6成南韓民眾認為朝鮮半島不急於統一

2019-12-09 18:01

105年來首次致命噴發！紐西蘭懷特島火山爆發已釀5死

2019-12-09 17:56

海軍基地槍殺案 讓美國、沙烏地盟友關係再掀波瀾

2019-12-09 17:41
看更多

熱門文章

失蹤者恐全遇難！紐西蘭警方：懷特島上未發現生命跡象

2019-12-09 20:42

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

2019-12-10 11:46

川普：美中洽談貿易協議進展順利

2019-12-10 05:24

她在求救…健身車廣告惹爭議 網友：收到只想離婚！

2019-12-10 10:50

冰桶挑戰發起人與世長辭 享年34歲

2019-12-10 09:12

女坐霸王車被驅趕 不服掏胸狂朝驗票員噴母乳

2019-12-09 20:51

遭棄的「垃圾箱寶寶」竟是電腦神童 30歲身價19億

2019-12-10 15:02

通膨低迷 「日本化」威脅將蔓延

2019-12-10 00:47

「台德建交」公聽會 德官員：計畫擴展對台關係

2019-12-10 08:43

觀光客多到爆！日本三大美景之一島嶼考慮收「入島稅」

2019-12-09 21:54

美國會兩黨達成共識 禁用中國巴士和列車

2019-12-10 10:16

日「奇蹟的13歲」超美混血女模 明年登時尚大秀

2019-12-10 13:07

大陸令汰換外國電腦 美商剉著等

2019-12-10 00:04

不想用肺發電 南韓今天關閉10個燃煤發電機組

2019-12-10 11:37

15日川普新關稅大限將至 專家預期結果是這樣

2019-12-10 18:00

五星級飯店大調查！ 房客偷走最扯的東西是床墊

2019-12-10 17:15

影／「因為餓」他吃掉365萬香蕉藝術品 藝廊不追究

2019-12-10 12:33

哈佛生輟學回國創業 只花10年打造「南韓版亞馬遜」

2019-12-10 12:20

紐西蘭火山島噴發 恐近30人罹難

2019-12-10 00:04

川普對法國發動貿易戰 美國葡萄酒收藏家成為意外贏家

2019-12-10 02:22

12歲女孩Snapchat列死亡威脅名單 被捕送辦

2019-12-10 04:44

紐西蘭懷特火山清喉嚨 噴蒸氣減壓難預測

2019-12-09 22:07

關稅截止日在即 美股指數終止三連漲

2019-12-10 05:44

公務員最該擔心的不是年金減少，而是沒年金！印尼總統：2020年以AI取代高官

2019-12-10 15:12

德國政府「一個中國政策」遭質疑

2019-12-10 01:54

美農業部長說 美國不太可能在15日對陸實施新關稅

2019-12-10 07:30

源於曼谷臥佛寺 泰式按摩有望列入世界文化遺產

2019-12-09 22:02

美國會NDAA協商版本 支持美艦常態穿越台海、對台軍售

2019-12-10 12:17

霸座椅當床睡被撥開雙腳 沒品男不滿打查票員

2019-12-10 10:38

白島火山爆發恐13死 紐西蘭總理稱悲痛難以言喻

2019-12-10 09:20

紐西蘭懷特火山「清喉嚨」 下一咳無人知

2019-12-10 00:05

白血病男子接受骨髓移植 4年後精液竟有捐贈者DNA

2019-12-10 17:50

紐西蘭火山爆發 傷者和失蹤者有中國公民

2019-12-10 09:31

美軍基地遭掃射 疑恐攻

2019-12-10 00:13

美股回落收在盤中低點 投資人在12月15日前保持謹慎

2019-12-10 06:21

全球最年輕領袖 芬蘭34歲新總理吸睛

2019-12-10 00:21

8歲女童見受刑人父親 被要求先脫光搜身

2019-12-10 16:51

影／誰吵我冬眠？巨熊睡眼惺忪爬出小木屋嚇壞人

2019-12-10 12:36

不甘微軟拿下國防部肥約 亞馬遜直指川普搞鬼

2019-12-10 09:57

全球量化衰竭 風險升高

2019-12-10 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top