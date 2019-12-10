朝鮮將送美國什麼「聖誕禮物」？

朝鮮宣稱在西海(Sohae)衛星發射場舉行了一次"非常重大"的試驗。國際社會普遍猜測，這要麼是火箭運載引擎，要麼是遠程導彈。

無論是什麼，這一宣告都暗示，如果川普政府不願意在陷入僵局的去核談判中作出讓步，朝鮮將會采取措施挑釁美國。

朝鮮為美國設定的重啟談判的最後期限正在逼近，讓我們來看看這場試驗到底做了什麼。

這是什麼試驗？

根據朝鮮國防科學院信息，朝鮮上周六在西海(Sohae)衛星發射場進行了試射。近年來，朝鮮多次在此試驗其被禁止發射的衛星和導彈。

去年，朝鮮領導人金正恩和美國總統川普及韓國總統文在寅會面時，承諾拆除位於中朝邊境通昌裡地區的這個設施，作為裁減軍備的一部分。最新的試射使人們對金正日承諾的嚴肅性產生了廣泛的懷疑。

雖然沒有發現朝鮮周六發射的火箭或武器，許多外國專家推測，朝鮮測試了新的引擎，用來發射更強大的火箭。

美國米德爾伯裡學院（Middlebury College） 東亞防擴散計劃主任劉易斯（Jeffrey Lewis）發表推文說，衛星圖像顯示朝鮮在西海進行了火箭引擎測試。

"12月7日出現的車輛及物品是為了執行這次測試，" 劉易斯說，"這些車輛及物品在12月8日幾乎都已經消失，但地面看起來有測試尾氣留下的印跡。"

韓國國立科學研究所分析師金大英（Kim Dae-young）認為，測試可能與太空運載工具有關，而不是洲際彈道導彈。他說，在完全放棄與美國的談判機會之前，朝鮮不會進行遠程導彈發射或核試驗。

金大英認為，朝鮮沒有透露它進行了什麼樣的測試，這說明它仍然對和美國進行外交談判感興趣。 金大英說，"如果不想與美國進行談判，他們就會公開試射的照片。"

首爾峨山政策硏究院分析師Shin Beomchul認為，這次測試可能是為了一種用於發射洲際彈道導彈或太空運載火箭的新型固體燃料引擎。這顯然在試探美國政府劃定的紅線，用以向川普政府施壓。

固體燃料的使用為導彈發射提供了更大的機動性，將減少發射准備時間。此前，從2012年到2017年，朝鮮發射的所有運載火箭和洲際彈道導彈均使用液體燃料。

激怒美國？

無論是衛星發射還是導彈試射，都在聯合國禁止範圍。朝鮮這樣做，必將激怒美國。

但是，洲際彈道導彈的發射將產生更大的影響，將令朝美外交談判中斷，因為它意味著朝鮮重新恢復對美國本土進行核打擊的能力。

2017年朝鮮進行了三次洲際彈道導彈測試之後，川普曾威脅說他將以"怒火與憤怒"徹底毀滅金家王朝，引發外界對朝鮮半島燃起戰火的擔憂。此後，金正恩暫停了洲際彈道導彈發射和核試驗，川普吹噓這是他的外交政策的勝利。

川普周日在推特發文表示，金正恩非常聰明，但如果他執意對美國充滿敵意的話，那他"會失去一切"。川普在推特上也強調："在金正恩的領導下，朝鮮有很多經濟發展的潛力，但達成這個目的之前提是朝鮮必須啟動去核武化的過程。"

由於希望美國取消對朝鮮制裁未能達成一致意見，今年2月在越南舉行的第二次"金特峰會"失敗。朝鮮隨後警告說，如果美國仍不改變對朝鮮的"敵對態度"，它將於年底前尋求"新方法"。最近，朝鮮還警告說，收到什麼樣的"聖誕禮物"取決於美國自己。

金大英認為，朝鮮可能要等到明年初期發射衛星，然後進行潛射彈道導彈和其他新型導彈測試。

他說，朝鮮將就發射衛星聲稱其擁有空間和平發展權利，而中國和俄羅斯將為之辯護。

韓國科學技術政策研究所的朝鮮導彈問題專家李椿根(Lee Choon-geun)說，朝鮮可能嘗試啟動其首個監視衛星，以偵查韓國甚至美國關島基地的軍事情報。

據朝鮮官方媒體報道，該國已經送入太空兩顆對地觀測衛星。朝鮮官員表示，他們打算發射更多對地觀測衛星 以及和該國首個對地靜止衛星通信衛星。

李椿根說，朝鮮可能正在建造使用液體燃料的太空運載火箭。

"距離他們上次發射衛星以來已經很長時間了，這並不意味著他們一直都靜止不動，"李椿根說，"現在他們會有所動作。"

張平/樂然 （美聯社）

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