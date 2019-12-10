限縮人民文化自由 匈牙利總理挨批極權

匈牙利總理奧班奉行保守主義，其集權手段也屢次引起爭議。（photo by Twitter） 分享 facebook 匈牙利政府擬限縮影劇及文化自由，逾千名匈牙利人走上首都布達佩斯街頭，抗議總理奧班干涉藝文領域及復辟共產主義。演藝人員、政界及學者也都表達不滿，導演波卡妮即表示，「想不到在民主化30年後的匈牙利還會看到極權主義的身影。」

政治強人奧班集權

根據《彭博社》報導，匈牙利政府提限縮影劇及文化自由的草案，引發民眾不滿。數千匈牙利人9日走上首都布達佩斯街頭，抗議總理奧班試圖復辟「共產主義」，審查人民的表達自由。政府則發出聲明表示，該草案是為了提升「國家認同」。

已提交國會的草案內容，允許奧班能動用國家資金贊助特定劇院及制定文化政策。反對者也指控奧班在社會中散佈其保守思想，包括教育、法律及科學領域都能看見其干涉的身影，其集權手段也受到人民強烈反彈。

匈牙利知名導演波卡妮表示：「我在年輕時是一名演員，那時候經歷了共產主義的文化限縮政策，沒有想到在經過了30年的民主時光後，還會看到此事發生。」匈牙利的劇場、博物館及歌劇院受到政府的大力資助，因此該草案將會主導藝術及文化的走向。

各界反干涉藝文

據《德國之聲》報導，擔任總理掌權將近10年的奧班，正被歐盟調查是否有濫權及破壞法治的跡象，一份由學者擬訂、反對奧班干涉藝文領域的連署書則高達4萬5000人連署。

奧班所屬的執政黨曾於今年的地方首長選舉中大敗，甫上任的布達佩斯市長卡拉瓊尼也在抗議人群中現身，立場為自由派的他表示：「必須確保影劇產業的獨立性，這樣才能保護我們的自由。」

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