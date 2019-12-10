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「在墨西哥等候」奏效…邊界逮人 5月達13萬上月僅3萬

2019-12-10 15:03世界日報 編譯孫梁／綜合9日電

海關與邊境保護局(CBP)9日表示，在美墨邊界逮捕的非法移民自5月以來下降75%，為近年來最大跌幅之一。

CBP的統計顯示，今年5月逮捕13萬2000人，為13年來最多，而11月逮捕3萬3510人，為連續六個月減少，顯示川普政府修改移民庇護政策和墨西哥減少移民湧入美國的努力取得成效。

去年被捕的移民多為中美洲的家人和無人陪伴小移民，他們越境後幾乎都立刻申請美國的庇護。今年春季大量移民湧入，政府因無力處理和提供安全衛生的居住環境而釀成人道危機。

邊界被捕的移民每到年末都會減少，次年春天又重新升高，但今年5至11月的減幅之大為21世紀以來最多。

CBP代局長摩根表示，川普重視中美洲移民大規模湧入的問題，逮捕移民大幅減少顯示川普的政策已經奏效，並將繼續發揮作用。

亞利桑納州土桑市的一座移民拘留中心，去年每天關進被捕者逾百人，今年不到40人。德州麥卡蘭最近新開的一座拘留中心，因出現許多空床位而開始提供給遊民過夜。

許多移民常在墨西哥提璜納的一座收容站停留，然後闖關進入美國，這座收容站今年夏天有170人入住，如今只有98人，其中包括部分人在墨西哥等候庇護申請的處理結果。川普政府要求庇護申請人在墨西哥等候的政策今年1月實施後，已有5萬4000人被送回墨西哥，而以前則是在美國釋放。

移民政策研究所認為，川普政府「在墨西哥等候」的政策，是邊界被捕移民大幅減少的最重要因素之一，此外還有墨西哥在川普加徵關稅的威脅下，開始在與中美洲國家邊界加強執法。

但批評者指出，「在墨西哥等候」的政策迫使庇護申請人在犯罪率高、資源少的墨西哥城市長期等候，導致部分符合庇護條件的移民放棄申請。人權組織的統計顯示，「在墨西哥等候」的政策實施後，移民被綁架和受到攻擊的公開報導達636起。

移民墨西哥川普

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