美國會NDAA協商版本 支持美艦常態穿越台海、對台軍售

美國國會9日公布2020財年「國防授權法案」（NDAA）協商版本，「國會意見」認為，美國應繼續派美艦常態性穿越台灣海峽，並強力支持對台軍售；此外，要求國防部就與台灣相關網路安全活動提出報告。

聯邦參議院與眾議院9日就NDAA達成一致版本，並公布摘要與「會議報告」全文，待參、眾院分別通過此一致版本後，再送交總統川普簽署。根據政治新聞機構Politico報導，兩院可望在本周投票。

協商版本融合之前參、眾院分別通過的版本，與台灣相關部分文字有所調整，其中保留了眾院的「就與台灣相關網路安全活動提出報告」（第1260B條），要求此法生效180天內，國防部長應向國會相關委員會提出報告。

報告事項包括建立一高階、跨部門美台工作小組，以協調因應新興網路安全議題的可行性；美台網路現行與未來安全合作相關計畫的討論；美台就網路安全活動建立、執行或履行相關協議所遭遇障礙的討論；任何國防部長認為有必要納入的事項。

第1260D條「加強美台防務關係的國會意見」指出，國防部長應推動強化台灣安全的交流政策，包括提供台灣參與實戰及軍事演習的機會；依據台灣關係法，確保台灣維持足夠的自衛能力；依據台灣旅行法推動美台資深國防官員與將領交流。

國會意見認為，國防部應考量各種選項，包括演習或派船訪問，以擴大與台灣和其他區域夥伴在人道援助及災難救助的合作，以改善災難應變規畫與整備能力。原本參院版本指出，國防部長應考慮支持將美國醫療船停靠台灣做為年度「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）任務的一部分，協商版本則未提「太平洋夥伴」任務。

國會意見也認為，國防部長應持續派遣海軍軍艦常態性穿越台灣海峽，並鼓勵其盟友及夥伴跟進執行穿越行動。