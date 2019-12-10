痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

紐西蘭觀光景點懷特島（White Island）火山9日下午突然噴發，紐西蘭總理阿爾登10日證實有5人死亡、8人失聯，另有30多人重傷，失聯和受傷者中有來自澳洲、美國、英國、中國和馬來西亞的觀光客，以及紐西蘭導遊。

阿爾登10日在距離懷特島約50公里的華卡塔尼記者會上說，空中偵察機連夜搜索，沒有發現島上有生命跡象。

她說：「對於親友罹難或失蹤的人，我們同感難以言喻的悲痛。你們的親人與接待你們的紐西蘭人同在，我們跟你們一樣難過。」

地質危險機構GeoNet設置的攝影機拍到在噴發前1分鐘，有一群遊客在火山口行走。目前已知當時島上有兩組遊客，一組有時間撤離，另一組很靠近噴發地點。

阿爾登表示，懷特島被火山灰覆蓋，救難人員無法登島搜救。紐西蘭地質科學組織GNS Science指出，未來24小時再噴發的機率有五成。

噴發時正要離開懷特島的紐西蘭人霍普金斯說，許多人跳到海裡，他們大面積灼傷，「穿T恤和短褲的人，皮膚大面積燒傷。」

阿爾登特別提到同情「我們的澳洲家人」，而澳洲總理莫里森提醒國人做好心理準備，迎接「非常難熬的一天」。

莫里森10日說，5名死者中可能有3人是澳洲人，還有8名澳洲人下落不明。

他表示：「單純美好又歡樂無比的時光，頓時被火山噴發的慘狀給打斷。」他在雪梨告訴記者：「對於有親人發生這個可怕悲劇的眾多澳洲家庭來說，這一天將非常、非常難熬。」

目前共有31人因為不同傷勢住院，其中包括13名澳洲人，有些人因為嚴重灼傷而情況危急。