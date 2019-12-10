不想用肺發電 南韓今天關閉10個燃煤發電機組

路透報導，南韓政府今天宣布，今天關閉10個燃煤發電機組，以協助對抗空氣汙染。

南韓政府11月底宣布，12月1日到明年2月29日期間，將關閉八到15個燃煤發電機組，剩餘發電機組降載到八成，但預期仍可應付電力需求。

這是南韓首度在冬季期間關閉燃煤發電設施。官方表示，這項措施預計可使懸浮微粒比一年前同期減少多達44%。

CNN最近報導，南韓空氣品質在經濟合作暨發展組織（OECD）會員國之中名列後段班。