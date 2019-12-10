智利空軍運輸機前往南極洲途中失聯 機上38人

路透報導，智利空軍9日說，一架預訂前往南極洲的該國空軍運輸機「海格力斯C130」（Hercules C130）失聯，機上有17名機組人員和21名乘客，總共38人。

這架運輸機在當地時間16:55（台灣時間10日凌晨3:55）從智利南部的蓬塔阿雷納斯（Punta Arenas）起飛，18:00過後不久即失聯。