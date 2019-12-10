澤倫斯基會普亭沒握手 同意停火、換俘但成果「很小」

烏克蘭總統澤倫斯基、俄國總統普亭與德法領袖9日就結束烏克蘭東部戰事在巴黎舉行四方會談，在長達九小時的會談後，澤倫斯基和普亭同意執行停火並在年底前交換所有剩餘的俘虜，但會談沒有重大突破，澤倫斯基在會後對會談的「成果很小」表示遺憾。

這是今年4月當選總統的喜劇演員澤倫斯基首度與普亭面對面會談，兩人的肢體語言冰冷，在公開場合沒有握手，也避免目光接觸。

普亭在會後表示，這次會談對降低烏東衝突「跨出重要一步」。東道主法國總統馬克宏則表示，烏俄兩國對於烏東選舉的時間表仍有「明顯歧見」，雙方將在四個月內清楚表達舉行地方選舉的安全和政治條件，並在四個月內再舉行一次所謂的「諾曼第集團」四國高峰會。

馬克宏說：「我們沒有找到神奇的解決方案，但已向前邁進。」德國總理梅克爾也表示， 各方仍需要「非常、非常努力」。

烏俄還同意某些地區的有限撤軍，以及清除衝突地區的地雷，並同意一項允許俄國天然氣繼續通過烏克蘭土地的協議大綱。

但會談成果有限，主要是重申四年前在明斯克達成的和平協議。根據協議，烏俄邊界的烏克蘭一方必須重回烏克蘭政府控制、在烏東分離主義分子掌控的地區舉行選舉、給予這些地區更大自治權。但明斯克和平協議後，烏東戰事未歇，和平協議的執行受阻，烏俄雙方互控對方未遵守協議。長達五年的烏東衝突已造成1萬3000人喪生。

針對最棘手的議題，烏俄領袖在這次會談未達成協議，包括分離主義分子掌控的頓巴斯（Donbass）地區的地位問題，應該由誰實際控制，烏克蘭堅持重新取得控制權。兩國對於執行明斯克和平協議的順序也有歧見。澤倫斯基表示，烏克蘭政府重新控制頓巴斯地區領土後再舉行選舉。