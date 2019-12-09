紐西蘭懷特火山清喉嚨 噴蒸氣減壓難預測

紐西蘭懷特島火山9日突然噴發，監控火山活動的單位雖然日前發現火山活動略有增加，但只在5級的警戒表中將警戒層級從1級提高到2級。專家指出，這次噴發基本上是噴出高熱蒸氣，並非岩漿，只算是火山在「清喉嚨」宣洩內部壓力，因此較難預警。

懷特島火山是紐西蘭境內最活躍的火山，有70%在海面下。紐西蘭地震網本月3日曾警告，觀測到「懷特島火山或許進入噴發活動比平常更頻繁的時期」，可能會有「中度火山活動」，火口湖將觀測到「大量氣體、蒸氣和泥漿噴發」，但「目前火山活動層級不會對遊客造成直接危害」，人們仍被允許登島。

紐西蘭奧克蘭大學助理教授珍．林賽表示，最近警報級別從1級提高至2級，「所有人都知道火山活動增加」。她說：「該火山有活躍不斷的熱水系統，如果氣體在黏土或泥漿下累積，就可能會突然噴發。這次噴發可能不包含岩漿，只是一次蒸氣噴發。我們還不清楚。」

林賽被問及為何沒有停止遊客登島時，她表示：「這個問題很難回答，懷特島火山常處於活動狀態。這是個私人島嶼，有許多民營的旅行行程。它並非保護區，當然也不受政府管轄。紐西蘭地質與核能科學研究院（GNS）發布了警報，也和旅行公司溝通，他們知道風險所在。」

紐西蘭地震網的火山學家史考特說，他們事先已將訊息通報旅遊業者，但要不要登島是遊客自行決定，「通常只有天氣因素才會阻止遊客登島」。

GNS專家格萊希爾將這次懷特島火山噴發比喻成「清喉嚨」，並表示儘管它看似平靜了下來，但無法確定接下來24小時內不會發生下一次噴發。