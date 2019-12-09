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反性侵歌曲風行 墨西哥嘲諷影片惹議

2019-12-09 18:34台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

智利的反性侵示威歌曲「強暴犯就在路上」近來瘋傳拉丁美洲，在墨西哥卻出現多部影片嘲...
智利的反性侵示威歌曲「強暴犯就在路上」近來瘋傳拉丁美洲，在墨西哥卻出現多部影片嘲弄這首歌曲，引發女權主義者的強烈不滿。(Photo by 影片截圖)
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智利的反性侵示威歌曲「強暴犯就在路上」近來瘋傳拉丁美洲，在墨西哥卻出現多部影片嘲弄這首反性侵的歌曲，引發女權主義者的強烈不滿。根據調查，平均每天都有10位女性在墨西哥被殺害，而僅有十分之一的案件能夠破案。

嘲弄影片引發不滿

根據《半島電視台》報導，第一部影片是由美洲足球俱樂部中幾位小於17歲的青少年足球隊員所拍攝，他們在更衣室中裸著上半身，手舞足蹈唱著改編的歌詞：「錯不在我（指受害者），也不在我去哪裡，更不在我穿什麼，但無論如何強暴犯就是你。」

第二部影片出現兩位海軍陸戰隊員，隨著「強暴犯就在路上」的音樂扭腰擺臀。第三部影片則是以饒舌歌手Babo為主角，在影片中男性唱著「強暴犯就在路上」，幾位女性在旁穿著深V服裝載歌載舞，在中央，一群戴面具的男性圍繞一位雙手被綑綁的女性，而Babo在其中遊蕩。

第一部的青少年或許可用年少輕狂開脫，第二部的墨西哥軍人向來聲名狼藉，性侵與虐待事件頻傳，第三部則在墨西哥引發最大的風波。美洲足球俱樂部立刻宣稱，他們將會調查並懲處，同時對這些青少年開設性別課程。

墨西哥海軍也承諾進行調查，並強調這只是個人行為。Babo則是喊冤，他並沒有拍攝影片，純粹只是分享而已。

對此，6日有一群反性侵女性走上街頭，穿著一身黑並戴上綠色眼罩，高唱「強暴犯就在路上」，並焚燒美洲足球俱樂部的旗幟。女權運動者萊科納表示，她們要求這些年輕足球員公開道歉，並坦承他們錯在哪裡，才能真正學到教訓。

唱出肺腑之言

根據NGO「殺害女性國民觀測站」的調查，平均每天都有10位女性在墨西哥被殺害，而僅有十分之一的案件能夠破案。墨西哥聯邦政府曾宣示對性別暴力採取「零容忍」政策，首位墨西哥女市長夏恩包姆上個月更宣布，墨西哥城已進入性別暴力的警戒狀態。

女權主義者、也是心理學家的科爾特斯指出，近來拉丁美洲反性侵的風潮有如海嘯一般，「當她們走上街頭，她們唱出的不只是那首歌而已，由於很多示威者過去都曾遭受到性別暴力而身心受創，她們其實是唱出肺腑之言。」

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