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海軍基地槍殺案 讓美國、沙烏地盟友關係再掀波瀾

2019-12-09 17:41世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

沙烏地飛行學員6日槍殺三名美國受訓學員事件，聯邦調查局(FBI)8日定調為恐怖襲擊，讓美國與沙烏地盟友關係再掀波瀾。

這個在佛州海軍航空站基地發生的悲劇，馬上讓人想起2018年，沙烏地政府派人至土耳其殺害「華盛頓郵報」沙裔記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)，引發外交緊張事件。

此外，美國政府提供武器和情報，支持沙烏地對葉門發動戰爭，也讓國會甚感不滿。

中東經驗豐富的前美國駐葉門大使懷爾斯坦(Gerald Feierstein)說，美沙關係這種種負面因素，如今又成為眾所矚目的焦點。

現任智庫中東研究所副所長的懷爾斯坦說，川普政府費盡心力，想降低美國人對沙烏地的不滿，讓兩國關係升溫，這次的恐攻事件，恐怕讓白宮更難以說服人了。

喬治城大學中東問題專家拜曼(Daniel Byman)認為，沙烏地人在延續911恐怖攻擊事件的印象上，扮演重要角色，因此，美國民眾很可能把這個受訓人員槍殺同學事件，聯想為恐怖主義案件。

2001年9月11日的19名恐攻嫌犯，有15人具有沙烏地的國籍，沙烏地一直被「懷疑」就是凱達等恐怖組織背後的金主。

沙烏地政府為了撇清關係，採取了嚴厲的杜絕洗錢等支助恐怖主義的措施，但是，根據政府間組織「財務行動專案小組」2018年的報告，嚴重的漏洞仍然存在。

另一方面，沙烏地政府也盡量宣揚較溫和的伊斯蘭思想，也相當有成效，但懷恩斯坦說，這方面的工作，還得加緊繼續下去。

拜曼分析，沙烏地政府有理由加強取締極端組織，「因為這些組織對沙烏地本身的安全，也是一大威脅。」

就最新這個案子，拜曼說美國最急著需要的，就是沙烏地方面提供情報，為了獲知槍擊犯的動機，需調查該受訓學員的熟人，他留下的片語隻字和網路留言，一切能夠幫助美國了解這暴力行動背後的原因的資訊。

沙烏地阿拉伯川普槍擊

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