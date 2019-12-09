槍手去年返回沙國後疑變激進 推特「痛恨美國人」

佛羅里達州潘沙科拉海軍航空站基地6日槍擊案中，造成三人死亡後已遭擊斃的槍手奧仙拉尼(Mohammed al-Shamrani)疑似在去年底回國時思想逐漸激進化。 美聯社 分享 facebook

佛羅里達州潘沙科拉海軍航空站基地6日槍擊案中，造成三人死亡後已遭擊斃的槍手奧仙拉尼(Mohammed al-Shamrani)疑似在去年底回國時思想逐漸激進化；奧仙拉尼也被發現犯案前曾在社群網站批評美國軍事行動，並引用已遭獵殺之凱達組織(Al- Qaeda)首腦賓拉丹(Osama bin Laden)的話。

21歲的奧仙拉尼為沙烏地阿拉伯皇家空軍(Royal Saudi Air Force)少尉；赴美接受從美國採購之軍事設備相關訓練，由沙國政府出資；五角大樓發言人說，他原訂明年8月結訓。

「紐約時報」引述匿名美國官員的說法報導，奧仙拉尼去年入境美國後， 曾一度回到沙國，今年2月再次入境美國，據信在該基地受訓三天後犯案；調查人員沒有發現奧仙拉尼與國際恐怖組織有關的證據。

沙烏地官員說，奧仙拉尼可能在去年底回沙國時思想逐漸激進化，但先前並未懷疑他與任何犯罪或極端行為有關；當局正調查他回美國受訓前的這段時間從事的活動與接觸對象。

聯邦調查局的調查人員正在約談奧仙拉尼的朋友、同學、同事，以及案發基地工作人員與目擊者，試圖判定兇嫌犯案動機；該基地所有沙國籍學生都已到案說明並被限制進出基地，但目前沒有出現明顯威脅的跡象。

網路伊斯蘭極端主義監督機構「賽德情報集團」(SITE Intelligence Group)稱，奧仙拉尼犯案數小時前，曾在推特上用英文說明計畫犯案的理由。

該集團分析師說，奧仙拉尼提到美國在伊斯蘭國家的戰爭，並寫道他痛恨美國人「針對穆斯林以及全人類犯下種種罪行」，並批評華府對以色列的支持；據信該推特帳號已於6日被停用。

聯邦官員8日說，相關單位已將本案視為恐攻進行調查。