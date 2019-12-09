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槍擊前或槍擊中錄影？國防部長稱沙學員錄下槍殺過程

2019-12-09 17:38世界日報 編譯郭宣含╱綜合8日電

美國國防部長埃斯柏(Mark Esper)8日證實，至少一名沙烏地籍學員當場曾錄...
美國國防部長埃斯柏(Mark Esper)8日證實，至少一名沙烏地籍學員當場曾錄下佛州潘沙科拉海軍航空站基地6日的槍擊過程，他也宣布考慮加強安全措施，確保軍事基地與軍人的安全。 路透社
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美國國防部長埃斯柏(Mark Esper)8日證實，至少一名沙烏地籍學員當場曾錄下佛州潘沙科拉海軍航空站基地6日的槍擊過程，他也宣布考慮加強安全措施，確保軍事基地與軍人的安全。

沙國學員奧仙拉尼(Mohammed Alshamrani)6日在美軍基地持槍射殺三名海軍官兵後，其友人已遭拘捕；埃斯柏表示，有一至兩名奧仙拉尼的友人錄下案發過程。

埃斯柏告訴「福斯周日新聞」，目前不清楚他們是在槍擊開始前就錄影，或者看到槍擊案才能起手機錄影。

聯邦調查局(FBI)主管羅哈斯(Rachel Rojas)在記者會上表示，奧仙拉尼攻擊時使用的是他正當合法攜帶的格洛克(Glock)9公厘口徑的手槍。

一名消息人士先前透露，奧仙拉尼今年從槍店購得，他持有狩獵執照，該執照允許非移民利用非移民護照購槍。

以安全層面而言，潘沙科拉海軍航空站基地槍擊可能是高度值得堪憂的事件，因為這牽涉到沙國皇家海軍學院。

國防部、FBI和國務院以及佛州地方官員皆加入調查佛州槍擊案。羅哈斯表示，調查人員假設該起槍擊案是恐攻行動的方向調查，並試圖了解槍擊案能否歸因於任何意識形態，以期更快速辨識並除去潛在威脅；他也表示，目前該區沒有可信威脅。

FBI仍在確認佛州槍擊案是否涉及恐攻暴力，不過白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O`Brien)8日表示，這「疑似是起恐攻事件」。

海軍6日誓言尋求升級安全措施的方法，避免未來再出現類似事件；過去一周海軍在佛州和夏威夷珍珠港海軍基地共發生兩起槍擊案，另外維州海軍基地一名海軍下士開車巡邏時遭超速行駛的汽車撞上而喪命。

海軍代理部長莫德利(Thomas Modly)表示：「這些犯罪行動衝著我們而來。」他強調海軍有責任調查了解三起事件的原因，並一起努力避免再出現憾事。

海軍槍擊恐攻美軍FBI

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