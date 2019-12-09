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槍擊案涉恐攻？國會議員籲查明前暫停沙國訓練計畫

2019-12-09 18:17世界日報 編譯郭宣含／綜合8日電

沙國學員在美國殺害三名美軍一事，災沙國引起關注。當地媒體「Al-Madina」頭...
沙國學員在美國殺害三名美軍一事，災沙國引起關注。當地媒體「Al-Madina」頭版右上有沙王沙爾曼照片，並稱沙爾曼已告訴川普總統，佛州這件槍擊慘案不能代表沙國人民。 美聯社
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多名重量級國會議員8日呼籲暫停沙烏地阿拉伯的軍事訓練計畫，以回應佛州潘沙科拉海軍航空站基地槍擊案，其中一名沙國學員射殺三名美軍學員。

聯邦調查局(FBI)已假設此起事件為恐攻事件來調查，在等待結果的同時，議員也呼籲暫停沙國訓練計畫。

重量級的南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)8日告訴「福斯新聞」：「我喜歡盟友，沙國就是盟友，但在這裡發生非常糟糕的事情。在我們清楚這裡發生什麼事之前，我們必須暫停沙國訓練計畫。」

21歲的沙國皇家空軍少尉奧仙拉尼(Mohammed al-Shamrani)6日在受訓教室濫射，遭成三名美軍學員喪命和其他八人受傷，最後他遭警方擊斃。

媒體報導，槍擊案發生前一晚，奧仙拉尼在晚餐派對上播放濫射案影片，而且據報在槍擊案前不久，他曾在推特發表宣言並譴責美國是「邪惡國家」。

聯邦調查局主管羅哈斯(Rachel Rojas)在記者會上表示：「他們的沙籍指揮官已限制他們到基地，沙國政府誓言全力配合我國調查。」

沙國國王沙爾曼(King Salman)譴責佛州槍擊案為「令人髮指的犯罪」，並表示該名槍手不代表沙國人民。

不過佛州共和黨聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)8日表示，這是「有計畫的恐攻行動」，官方怎麼篩選「敵人」到美國受訓，要講清楚。

蓋茨警告，此起槍擊案勢必會影響美國和沙國關係；在美國對自己審查計畫有十足把握前暫停軍事訓練計畫，他也期待沙國情報單位與美國政府合作揪出背後犯罪者。

民主黨人質疑美國與當前沙國王儲主導下的兩國安全關係，包括葉門戰爭和「華盛頓郵報」沙裔記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)命案。

加州聯邦眾議員羅芙根(Zoe Lofgren)表示沙國有許多問題；民主黨總統參選人布克(Cory Booker)認為，美國與沙國關係有嚴重問題。

眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)表示，國會將督促沙國全面調查，他也希望美國總統可以一起施壓沙國政府尋找答案，而非為他們說話。

槍擊美軍沙烏地阿拉伯FBI

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