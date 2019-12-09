基地槍擊案／他們奮勇衝向槍手 捨身殉難避免更多死傷

海軍官員表示，佛羅里達州潘沙科拉(Pensacola)海軍航空站基地槍擊案的三名受害者，在事發當時並未逃離危險，反而英勇衝向槍手，挽救其他人的性命；家屬肯定死者英勇，悼念無法插翅飛向青天，或得不到飛行夾克。 美聯社 分享 facebook

海軍官員表示，佛羅里達州潘沙科拉(Pensacola)海軍航空站基地槍擊案的三名受害者，在事發當時並未逃離危險，反而英勇衝向槍手，挽救其他人的性命；家屬肯定死者英勇，悼念無法插翅飛向青天，或得不到飛行夾克。

潘沙科拉海軍航空站基地6日發生槍擊案，一名在美受訓的阿拉伯裔軍官持槍攻擊，造成三人死亡、八人受傷。

基地指揮官金塞拉上校(Tim Kinsella)說：「衝突發生時，三人奔向兇嫌，拯救他人性命；若非他們英勇的行徑，海軍安全部隊到場前，恐造成更慘重的傷亡。」

殉難海軍官兵分別是來自阿拉巴馬州23歲少尉華特森(Ensign Joshua Kaleb Watson)、佛州19歲一等兵海薩姆(Mohammed Sameh Haitham)，以及喬治亞州21歲二等兵華特斯(Cameron Scott Walters)。

華特森的哥哥亞當表示，華特森身中多槍仍負傷到外頭告訴第一時間趕到現場的急救人員有關槍手的位置，這些細節資訊極其珍貴。

華特森之遇害震驚阿州家鄉企業市(Enterprise)，該市市長庫珀(Bill Cooper)已商請州長讓政府機關降半旗向華特森致敬。

另一名受害者海薩姆堪稱全能運動員，擅長跑步和籃球；他的父親原以為，優秀、仁慈且容易相處的兒子會念大學並打職業隊，直到他傾訴從軍之志。

海薩姆的母親說：「他原本將在耶誕節獲得飛行夾克，如今不會發生了。」

根據海軍資料，華特斯9月才入伍，11月24日才到海軍飛行學校指揮部所在的潘沙科拉海軍航空站基地報到，不料12天後殞命。

華特斯的父親說，兒子幾天前才興奮的打視訊電話說，通過考試可以站哨並巡視大樓了，不料兒子站哨看守教室時遭遇槍擊案喪命。

華特斯的父親說：「他期待別上翅膀徽章，飛上藍天執行任務，他只想贏得他的翅膀，他一心期待別上翅膀徽章。」