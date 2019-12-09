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金正恩與李雪主大曬恩愛 舉止親密被指絕無僅有

2019-12-09 17:18香港01 記者何瑞瑩／報導

朝中社12月4日公開金正恩和李雪主在溪邊小憩的照片，李雪主將手放在金正恩肩膀。 ...
朝中社12月4日公開金正恩和李雪主在溪邊小憩的照片，李雪主將手放在金正恩肩膀。 朝中社
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朝鮮官媒朝中社12月4日刊登朝鮮國務委員會委員長金正恩與夫人李雪主前往白頭山時的照片，大曬恩愛。韓國媒體形容，這是在金正恩父親、朝鮮已故最高領導人金正日執政期間是絕對不會看到的場景。

韓聯社12月6日報道指出，不僅如此，金正恩近期在國內視察時也常常可以看到李雪主的身影。金正恩曾於10月、11月兩次視察平安南道陽德郡温泉旅遊區，並在10月24日視察了金剛山景區，李雪主都陪在身邊。

金正恩自2012年就任朝鮮國務委員會委員長後就對內對外公開了夫人李雪主，特別是朝中社還公開李雪主挽着金正恩的胳膊、兩人相視而笑的照片，成為一時的話題。

韓聯社指，這在金正恩父親金正日執政時期是難以想象的，即便是在需要夫人出席的對外正式場合，金正日也從未公開攜妻亮相。報道稱，這是由於金正日男權主義思想較重所致。並且金正日前後擁有多任妻子，其中多人並未受到金正日父親、朝鮮已故最高領導人金日成的承認，外界推測這也是他不對外公開妻子的原因。

金正恩的生母高容姬生前一直尊稱金正日為「將軍」，而與之形成鮮明對比的是，2018年4月韓朝領導人在板門店會晤時，李雪主在韓國總統文在寅和夫人金正淑面前提到金正恩時稱其為「丈夫」，2018年3月在平壤同文在寅的特使共進晚餐也是如此。

由於金正日婚史複雜，也導致了在接班問題上的權力鬥爭。據悉，高容姬生前為了讓自己的兩個兒子獲得接班人身份費盡心思。她去世後，因第四任妻子金玉的登場，金正恩和他同父異母的長兄金正男都遭到冷遇。

對朝消息人士表示，金正日執政時常因婚史問題以及派對上助興的女性等被說閒話，金正恩則沒有出現類似的情況，這可能是因為金正恩對父親的婚史造成權力鬥爭有些反感。

朝中社12月4日公布朝鮮最高領導人金正恩及夫人李雪主圍坐在篝火旁取暖的照片。 朝...
朝中社12月4日公布朝鮮最高領導人金正恩及夫人李雪主圍坐在篝火旁取暖的照片。 朝中社
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文章授權轉載自《香港01》

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