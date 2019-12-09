孟晚舟寓中讀書作畫 兩加拿大人續蹲苦牢

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史派佛(Michael Spavor)到12月10日就被中國拘捕滿一年。圖取自／德國之聲中文網 分享 facebook

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史派佛(Michael Spavor)到12月10日就被中國拘捕滿一年。至今他們仍然無法與律師或家人碰面。他們被指是因為華為財務長孟晚舟一案遭到報復性逮捕。而對比早他們9天在加拿大溫哥華被捕的孟晚舟，遭遇大不相同。

知情人士說，康明凱和史派佛需要接受長達數小時的審問。在被拘留的頭六個月裡，他們還被迫在開燈的情況下入睡。然而，孟晚舟正在溫哥華的豪宅中讀書和繪畫。孟也被允許在宵禁前帶著電子腳鐐自由活動。

差別待遇

華為創辦人任正非的女兒孟晚舟2018年12月1日在溫哥華轉機時被捕。由於受到美國指控違反伊朗制裁，她聘請了一組律師來幫助她在法庭上辯護，以圖擺脫當局的引渡安排。孟晚舟除了有時間讀書和畫油畫，任正非告訴美國有線電視新聞網，孟的母親和丈夫也都前往探視。他也說自己和女兒一直有接觸。

對比之下，除了加國領事館每次半小時的訪視外，沒有人能夠與康明凱和史派佛直接接觸。

加拿大新任外交大臣商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示，他在上個月與中國外交部長王毅會談時提到，加拿大對兩人被拘留的狀況「深切關注」。

前加拿大駐北京大使趙朴 (Guy Saint-Jacques) 對法新社說：「這是一個政治案件.......幾乎沒有進展的跡象。」他說兩人被指控刺探中國國家機密，但案件未正式起訴，表示中國當局可能正在「拖延時間」。根據他的說法，康明凱被關押在北京約有20名囚犯的牢房中，而斯帕沃則在丹東與18名關押者在同一房。兩人每天可以戶外待15分鐘。

消息人士稱，大使館的官員得要將兩人家人的相關資料和照片大聲念給他們聽，然後再交給中國當局。在康明凱被捕後的頭幾周，甚至連書籍不能送進去。

報復性拘禁？

過去一直居住在中國東北的史派佛過去協助外人前往朝鮮，其中包括美國籃球傳奇人物羅德曼（Dennis Rodman）。他也曾見過朝鮮領導人金正恩。斯帕爾瓦的朋友納瓦托納 (Tereza Novotna) 說：「我想幫他，但我無能為力。」

至於康明凱，他所任職的國際危機組織（ICG）說，這位駐香港的前外交官經常受中方官員邀請前往中國，對中國不懷任何敵意。ICG主席馬利（Robert Malley）說：「我認為不用是法律專家都知道康明凱為何被捕。」國際危機組織每天都會在推特上发布有關康明凱的推文。馬利說：「對我們來說，提醒全世界他仍然被拘留是很重要的事。」

夏立民/李芊 (法新社)

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