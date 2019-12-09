亞股2020年獲利料普遍回升 法國興業最看好台科技股

亞洲企業明年獲利可望大幅回升，這是各大券商本月陸續發布對2020年展望的一致共識，法國興業（Societe Generale） 認為，科技股和金融股將是兩大獲利成長來源，尤其台灣科技股形勢最佳。

法國興業兩位策略師Roland Kaloyan 和 Frank Benzimra 上周五發布報告說：「獲利周期如今呈現上升現象。基期較低、獲利動力轉強、科技景氣好轉，貨幣寬鬆，應有助於2020年（亞洲）市場每股獲利達到10%的成長。」

兩人寫道，除日本外亞股第3季獲利出現明顯輪動，曾經表現亮麗的消費類股不盡理想，科技股倒是開始反轉。半導體營收逐步成長，記憶晶片價格回穩，庫存則下滑。

法國興業指出，台灣科技股屬「品質」導向，波動低也較不受記憶晶片價格波動影響，形勢最佳；南韓業者相較之下屬「周期」導向。

台積電今年以來股價上漲40%，表現領先三星電子一籌，遙遙領先MSCI亞洲除日本外指數。

法國興業認為，金融股也大有前景，資產品質回穩，央行再寬鬆空間有限，獲利成長走向正常化。