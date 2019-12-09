法國政府堅持改革 工會揚言10日擴大罷工

法政府拒讓步，工會揚言10日擴大規模。 法新社 分享 facebook

法國5日發起數年來最大規模的全國性罷工，抗議退休金改革，周末假期的旅客交通大受影響。總理菲力普（Edouard Philippe）在8日刊出的訪問中表明，政府決意完成改革；工會領袖8日受訪斷然拒絕政府提案，揚言9日升高罷工規模，並於10日發動第2波大型示威。

星期日報報導，菲力普堅稱政府不會放棄改革計畫，也說改革會逐步進行，並在11日公布改革詳情，回應民眾的憂慮。他表示，如現在不徹底改革，以後也會有人推行，但會更「不留情面」；同時，星期日報也刊出法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）的訪問，他表明工會將抗爭至政府放棄改革，計畫10日再舉行大遊行。

然而法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）提及菲力普時表示：「他做的每件事，都是在讓罷工繼續。」

至今已有數以十萬計民眾因不滿總統馬克宏（Emmanuel Macron）激烈的退休金改革上街抗爭，導致各大運輸服務陷入停擺。法國國家鐵路公司（SNCF）先前已經警告，週末期間交通混亂程度至少會和過去兩天一樣，也就是高速與區域性鐵路會只剩10%至15%營運。