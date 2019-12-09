翁山蘇姬賭上國際聲望 鞏固緬甸國內選民支持

翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。 歐新社 分享 facebook

2016年緬甸軍方大規模鎮壓洛興雅人，導致數千名人被殺、逾73萬人逃亡孟加拉，觸發嚴重人道危機。事件令不少人對當時上台執政未滿一年的翁山蘇姬大失所望，這次她不惜押上僅餘的國際聲望，高調到海牙為軍方行動辯護，被解讀為一方面要捍衛國家利益，另一方面則要鞏固大多數緬甸人民對她的支持，為明年大選作準備。

路透報導，以佛教徒為主的緬甸民眾，普遍認為洛興雅人是來自孟加拉的穆斯林非法移民，全力支持軍方的行動，並對於這次國家被控「種族滅絕」感到憤慨，因此自從翁山決定親自到國際法院抗辯後，緬甸國內到處都出現「我們支持妳」的標語和廣告板，一些較為富裕的支持者甚至組團遠赴海牙，為翁山打氣。

報導指出，與國內一面倒支持相反，西方輿論幾乎都不看好翁山此行，翁山身邊一些與國際社會接觸較密切的親信擔心，此舉會損害翁山的國際形象。不過分析認為，翁山的看法其實與大多數緬甸人一樣，都不認為針對洛興雅人的行動是「種族滅絕」，國際危機組織緬甸事務顧問霍西說：「翁山覺得自己必須盡一切所能捍衛國家利益，駁斥緬甸大多數人民都視為偏頗及政治性的指控。」

也有分析認為，翁山及其領導的民盟希望由這次事件鞏固支持，確保民盟可以繼續執政。另一方面，翁山也可能利用這次出庭作為與軍方討價還價的籌碼，爭取軍方就憲法改革作出更大讓步。