衛報：北韓把自己當詹姆士龐德的對手 威脅不全是假

英國衛報社論指出，北韓經常把自己當詹姆士龐德的對手。

社論說，我們已經看到北韓大肆宣布棄核談判的年底期限，先前也放話威脅，要選什麼樣的「耶誕禮物」完全取決於美國的抉擇。（專家預測可能試射飛彈。）北韓愛出言恐嚇和動不動就挑釁的習慣不相上下，8日發聲明表示，在美國說平壤早已同意摧毀的西海衛星發射基地，進行了一項「非常重要」的測試。

根據北韓官媒，金正恩騎白馬上白頭山（中國稱長白山）的系列照片，必然預示「讓世界再度驚嘆的偉大行動」。北韓故意製造戲劇性是想要國際關注。但此事也該嚴肅看待。北韓和美國10月的核談判破局，他們對於制裁沒有放鬆跡象感到沮喪。而白宮一直提醒，美國可能使用武力，也再度把金正恩形容為「火箭人」，警告他可能「失去一切」。

外界很容易把這件事誤認為另一個可預測事件。但要說我們曾經歷過這些，僅對了一半。川普發表「戰火和怒火」的說法，然後又想發動魅力攻勢，不僅不能解決問題，還讓情況雪上加霜。他假裝平壤不反對的事（韓鮮半島多邊棄核）和永遠不會同意的事（單方面棄核的要求）沒差別，進而聲稱有進展。事情沒解決，只不過製造出進展的假象。

社論指出，北韓寧可和川普打交道，不想換人談，因此創造某種急迫感；北韓顯然不擔心美國可能採取行動，主要是和川普套了近乎、川普不關心短程飛彈試射，以及川普無意言行合一。北韓持續研發和提升其軍火庫。川普的表現讓北京擁抱平壤。北韓也注意到川普不甩首爾和北京；川普正要求美國盟友，提高對軍費的貢獻，為維持軍事基地和駐軍分攤較高費用。也難怪平壤沒把南韓總統文在寅當回事。