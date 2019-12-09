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不再「戀愛中」？川普嗆金正恩：敢敵對就讓你失去一切

2019-12-09 12:48聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國總統川普8日警告北韓領導人金正恩，若採取敵對態度，他將會「失去一切」，並強調北韓必須實現去核化。

韓聯社報導，北韓8日宣稱，7日下午在西海衛星發射場進行一次「重大的成功試驗」，將可以「改變北韓未來的戰略地位」。對此，川普8日發推文說，「金正恩太聰明了（不會冒進），但如果他採取敵對態度，會損失慘重，實際上是失去一切。」

川普表示，「他（金正恩）在新加坡與我簽署強而有力的無核化協議。他不想破壞與美國總統的特殊關係，也不想干預美國明年11月的總統大選。」

川普說，「在金正恩的領導下，北韓擁有龐大的經濟潛力，但必須先履行承諾實現去核化。這也是北約、中國、俄羅斯、日本，甚至全球的共識。」

美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普的新警告意味他與金正恩的關係可能生變，不再「戀愛中」。川普曾表示，他和金正恩「戀愛了」，但兩人近日為了北韓去核化談判無進展而翻臉。

2018年6月川普和金正恩在新加坡舉行首次峰會，並同意朝鮮半島完全無核化，以換取美方提供安全保證。但雙方就北韓應該去核化到什麼程度，才能獲得美國解除經濟制裁和其他讓步，仍存有分歧，因此協議的執行進展甚微。

紐約時報指出，金正恩似乎已對協商無進展失去耐性，正加大力度施壓。

北韓宣布鑑於國內外情勢的改變，將在本月召開勞動黨中央委員會會議，討論和決定「重要議題」，可能指的是改變與華府協商的政策。

金正恩把今年底定為談判的最後期限，警告若美方未能提出可接受的方案，北韓將會另尋新路線。北韓的警告被視為以「重啟核武和洲際飛彈試驗」為威脅。北韓2018年初與美恢復外交往來以來，已暫停這些試驗。

川普宣稱北韓停止試驗核武和試射洲際飛彈是他的主要外交勝利之一，但若北韓恢復試驗，恐損害川普的連任機會。

川普7日說，「北韓若採取敵對行動，我會很驚訝」，「他（金正恩）知道我將要競選連任。我不認為他有意介入這場選舉，但我們走著瞧。」

美國總統川普（右）8日警告北韓領導人金正恩，若採取敵對態度，他將會「失去一切」。...
美國總統川普（右）8日警告北韓領導人金正恩，若採取敵對態度，他將會「失去一切」。圖為兩人今年2月在河內邊走邊談。美聯社
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北韓金正恩川普

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