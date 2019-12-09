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沙國女權再提升！廢除餐廳性別隔離 男女不需再分開

2019-12-09 11:05聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

沙烏地阿拉伯政府8日表示，沙國將不再強制要求餐廳設置性別隔離入口，男女也不需要坐在不同區間。沙國推動全面改革，進一步打破全球某些最嚴格的社會規範。

路透報導，沙國先前要求餐廳必須設立兩個入口，一個給男性走，另一個則給女性和家庭行走。沙國市政和鄉村事務部8日在推特宣布，這將不再是強制性規定。

數十年來，在嚴格的社會規範下，沙國女性和非親屬男人不能在公共場所單獨相處，這些陳規過去由強硬派的神職人員和宗教警察執行。

然而，沙國王儲穆罕默德透過逮補異議人士等手段，迫使宗教組織服從命令，並放寬其他限制，像是廢除女性開車禁令，以及參與公共娛樂等。

過去一年左右的時間內，沙國性別隔離的現象已逐漸緩解，餐廳、咖啡廳、會議中心和音樂廳都不再執行嚴格隔離規定。

儘管沙國沿海城市吉達（Jiddah）和首都利雅德的高檔飯店中，一些餐館和咖啡廳已經允許無親屬關係的男女能自由混坐。

但沙國一般的餐廳和咖啡廳，包括西方連鎖店星巴克，座位主要劃分成「家庭區」和「單身區」。單身或由男性親屬陪同的女性必須入座家庭區，而單身男性則需坐在單身區。

許多餐廳還為女性提供單獨入口，或設置隔間給家庭使用，讓單身男性無法看見女性。而在一些空間較小的餐廳或沒有隔離區的咖啡廳中，女性不得進入。

沙國是目前世界上執行性別隔離制度最嚴格的國家之一，儘管試圖廢除要求所有女性在做重要決策前，必須獲得男性親屬批准的監護制度，沙國仍存在部分關鍵限制。

路透接洽的部會發言人並未具體說明是否也取消餐廳座位區的性別隔離制度，發言人表示，新規定不具強制性，代表若業主選擇維持原規定，餐廳仍可保留男女各自入口。

至於學校和醫院等其他公開場合，沙國目前還未宣布任何更動，這些地方似乎仍將維持原本的隔離制度。

沙國胡拜爾一家新開張的咖啡店，男女同坐一室。路透
沙國胡拜爾一家新開張的咖啡店，男女同坐一室。路透
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沙烏地阿拉伯政府8日表示，沙國將不再強制要求餐廳設置性別隔離入口。美聯社
沙烏地阿拉伯政府8日表示，沙國將不再強制要求餐廳設置性別隔離入口。美聯社
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咖啡廳男性

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