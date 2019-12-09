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紐西蘭懷特島今火山爆發 傳有人受困

2019-12-09 10:49聯合報 編譯馮克芸／即時報導

紐西蘭媒體Stuff報導，紐西蘭地震網（GeoNet）證實，該國懷特島（White Island）豐盛灣（Bay of Plenty）火山，在當地時間9日下午2:30（約台灣時間9:30）爆發。紐國已將警戒狀態升至4。

另外，紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS）的攝影機在下午2:10拍到，火山爆發時有人正在懷特島上。

俄羅斯RT電視台網站也報導，紐國最活躍的懷特島火山爆發，傳聞說有人因火山爆發受困，搜救作業已展開。

紐西蘭懷特島9日火山爆發。擷自GeoNet推特
紐西蘭懷特島9日火山爆發。擷自GeoNet推特
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紐西蘭俄羅斯攝影

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