川普回應朝鮮試射 警告金正恩恐「失去一切」

（德國之聲中文網）美國總統川普上周六 (12月7日) 曾公開表示他不認為朝鮮會輕易采取充滿敵意的舉動，因為他跟金正恩的「關系良好」。 然而，朝中社卻在周日宣布完成一次重要的新武器測試。之後，川普在推特发文表示，金正恩非常聰明，但如果他執意對美國充滿敵意的話，那他「會失去一切」。

金正恩與川普曾於2017年間多次互相发出威脅與警告，使兩國間的關系達到前所未有的緊繃程度。 雖然兩人自2018年6月起見了三次面，但兩國關系在朝鮮半島去核武化的談判上仍未取得太多實質進展。 朝鮮表示如果美國想重啟談判的話，華盛頓必須在2019年12月31日前做出更多讓步。

川普在推特上也強調：「在金正恩的領導下，朝鮮有很多經濟发展的潛力，但達成這個目的之前提是朝鮮必須啟動去核武化的過程。 北約、中國、俄羅斯、日本與全球在這個議題上的立場是一致的。 」

川普也寫道，金正恩在2018年6月於新加坡舉行的特金會中簽署了去核武協議。他警告金正恩應該不會想毀了他與美國總統的特別關系，或是試圖干預美國於2020年11月將舉行的總統大選。

此外，新上任的美國國家安全顧問奧布萊恩 (Robert O'Brien) 在接受美國電視網CBS訪問時被問到了朝鮮是否正在重啟核武測試，而他說他希望朝鮮並未這麼做。 他說：「如果朝鮮重啟核武測試的話，責任將全歸咎於他們。 」

奧布萊恩強調，金正恩在新加坡的峰會承諾朝鮮將向去核武化邁進，所以美國預期朝鮮會實現承諾。 他說：「我們希望他不會食言。 」

與此同時，韓國總統文在寅周六與川普進行了長達30分鐘的電話對談，而文在寅也同意繼續與平壤保持對話。 文在寅的发言人表示：「兩方領導人的共識是目前朝鮮半島的情勢很險峻。 」

北韓官方的中央通訊社（KCNA）周日（12月8日）報導，該國在西海衛星发射基地進行了一次「極為重要的試驗」。 此次試驗的結果「將在不遠的將來對北韓戰略地位的改變再次產生重大影響」。

楊威廉/羅法 (法新社、德新社)

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