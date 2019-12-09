親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

搶錢姊妹花（上）：《冰雪奇緣2》「炸了」？

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

柏林謀殺案：德防長考慮對俄羅斯采取措施

2019-12-09 09:26德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）一名格魯吉亞人在柏林疑似被買凶謀殺的案件在德國引起巨大關注。執政的德國基民盟主席、國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，不妨討論對俄羅斯采取進一步措施的可能。

"聯邦政府將就做出進一步反應進行磋商並做出決定"，她在接受《星期日圖片報》采訪表示，"俄羅斯方面必須對澄清這一犯罪事件做出應有的努力"，克蘭普-卡倫鮑爾說，根據目前已掌握的證據，俄方難脫干系，而這一謀殺案對德俄雙邊關系造成負面影響。

列為"恐怖分子"

40歲的格魯吉亞人Zelimkhan Khangoshvili今年8月在柏林一個公園裡被一個騎自行車的人開槍射殺。警方逮捕了這名49歲的涉嫌作案人。被害人曾在所謂的第二次車臣戰爭中參加反俄羅斯的武裝斗爭。據德國聯邦檢查總署稱，此人被俄羅斯當局列為"恐怖分子"。

因這一案件，德國外交部宣布兩名俄羅斯外交官為不受歡迎的人。莫斯科則表示要采取反制措施。

德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾對《圖片報》表示，聯系之前在英國发生的多起謀殺案以及俄羅斯的其它活動，這讓人"感到十分不安"。此外她還提到，在波羅的海沿岸國家和波蘭，人們對此類事件的感知尤其有所不同，在那裡"俄羅斯一再侵犯領空，開展傳播不是信息的宣傳攻勢"，因此"我們不應該忽視這些國家的感受"。

德國聯邦檢察總署懷疑俄羅斯或車臣自治共和國的官方機構是幕後策劃者。德國總理默克爾則建議，等待進一步調查結果的出爐。

葉宣/安靜（德新社、法新社等）

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

紐西蘭懷特島今火山爆發 傳有人受困

2019-12-09 10:49

沙烏地實施改革 不再強制餐館性別隔離

2019-12-09 09:53

北韓西海基地攸關非核化 重大測試加強對美施壓

2019-12-09 09:49

英工黨黨魁柯賓 70歲高齡挑戰首相大位

2019-12-09 08:56

窄巷惡火 印度工廠43死

2019-12-08 23:57

美伊換俘 為談判鋪路？

2019-12-08 23:55

北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 23:53

北韓測試軍武 「不再談非核化」

2019-12-08 23:51

印度德里工廠大火43死 廠主被捕

2019-12-08 22:58

馬來西亞出現小兒麻痺症病例 近30年首見

2019-12-08 22:50

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 22:26

英大選下週登場 強生允諾實現脫歐減少移民

2019-12-08 21:30

伊朗總統提新預算案抗美制裁 減少對石油依賴

2019-12-08 21:06

性侵事件層出不窮 印度輪姦案引眾怒

2019-12-08 20:59

澳洲野火煙霾擴散籠罩坎培拉 高溫預報不利災情

2019-12-08 19:19

近8成菲律賓民眾：菲美關係 較菲中關係更重要

2019-12-08 19:02

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日

2019-12-08 18:57

影／智利反性侵歌曲《性侵犯，就在路上》 全球發燒

2019-12-08 18:36

影／野火失控燒不盡 澳洲驚見火龍捲

2019-12-08 18:33

新德里工廠大火 至少43死

2019-12-08 16:05

白俄人民上街頭 抗議政府親俄國

2019-12-08 16:01

反制中國進逼 台美應追求共同戰略

2019-12-08 15:55

歐盟槍枝禁令 引發捷克民眾反彈

2019-12-08 15:52

英國選前最後激辯 民調：強森佔上風

2019-12-08 15:50

翁山蘇姬微笑啟程前往海牙 為緬被控屠殺洛興雅族辯護

2019-12-08 15:30

珍珠港事變78年 30老兵重返舊地 緬懷2300名殉職美軍

2019-12-08 13:28

紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船

2019-12-08 13:23

北韓又有重大測試？ 川普：別妨礙我連任

2019-12-08 13:17

韓媒：北韓重大試驗 恐測洲際彈道飛彈引擎

2019-12-08 13:08

巴勒斯坦武裝團體發射火箭 以色列發動空襲反擊

2019-12-08 12:44

不滿巴格達示威者遭屠殺 伊拉克群眾持續怒吼

2019-12-08 12:13

英大選倒數 醫療健保議題異軍突起

2019-12-08 12:03

嗆聲！川普警告北韓：別挑釁 妨礙我競選連任

2019-12-08 11:24

又挑釁？北韓：在西海衛星發射場進行「重大測試」

2019-12-08 10:18

法國大罷工無緩解跡象 工會揚言9日擴大規模

2019-12-08 10:14

墨西哥總統府附近驚傳槍響 4死2傷

2019-12-08 09:38

政治大咖也愛八卦…幫金魚抹防曬乳？ 謎團25年未解

2019-12-08 09:00

英學者看大選 保守黨暫領先但結果仍難料

2019-12-08 08:41
看更多

熱門文章

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船

2019-12-08 13:23

藝術展作品 一根香蕉賣12萬....被吃掉了

2019-12-08 13:30

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

紐約華裔滅門案 一家慘死父親刀下 警察見屍心理重創

2019-12-08 14:35

日本一家診所倉庫驚見兩頭熊 呈冬眠狀態

2019-12-08 22:47

影／空橋地板破洞 母錄影中目睹女童踩空墜樓亡

2019-12-09 09:21

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

2019-12-09 10:00

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

影／同學也是家人！5歲孤兒有了家 全班見證、法官落淚

2019-12-08 18:33

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 22:26

捶心肝！當初1萬5出售小威廉絲壞球拍 如今拍出52萬

2019-12-08 21:10

華裔滅門案 老友想不通：劉傳凱非壓抑的人 為何殺妻兒

2019-12-08 14:30

嗆聲！川普警告北韓：別挑釁 妨礙我競選連任

2019-12-08 11:24

近半美軍家庭視俄為友 美智庫直指：川普其人其黨所致

2019-12-08 23:34

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-09 07:43

打破外界對華爾街的刻板印象 高盛執行長身兼夜店DJ

2019-12-08 18:09

北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告

2019-12-08 23:53

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456萬元？

2019-12-09 08:36

影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

2019-12-08 13:26

影／野火失控燒不盡 澳洲驚見火龍捲

2019-12-08 18:33

經濟學獎得主：美國須大幅加稅 以對抗貧窮

2019-12-08 17:36

紐約華裔滅門案 老師淚泣：活潑開朗的孩子何辜

2019-12-08 14:35

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日

2019-12-08 18:57

嫌水流量太小 川普要管全美廁所的用水標準

2019-12-08 17:42

星際稀客來訪 系外彗星鮑里索夫8日最近地球

2019-12-08 14:00

巴菲特和億萬富豪史泰爾都推薦這種投資心法 趕快來看

2019-12-08 23:00

美國兒童節目芝麻街「大鳥」操偶師史賓尼逝世 享壽85歲

2019-12-09 06:58

川普怨省水馬桶沖沖沖...下令變法

2019-12-08 13:23

聯邦政府12周育嬰假 換來川普太空部隊

2019-12-08 13:18

全球寬鬆 撐得住2020股市

2019-12-08 23:46

殺章瑩穎兇手 關肯塔基監獄 與黑手黨殺手同牢

2019-12-08 14:36

北韓又有重大測試？ 川普：別妨礙我連任

2019-12-08 13:17

AirPods Pro熱賣 反而恐讓蘋果為軟體轉型之路傷腦筋

2019-12-09 00:15

馬來西亞出現小兒麻痺症病例 近30年首見

2019-12-08 22:50

貿易戰衝擊 美中都傷

2019-12-08 23:27

海洋含氧量下降 恐影響生態系平衡

2019-12-08 15:56

新德里工廠大火 至少43死

2019-12-08 16:05

Fed明年政策 可能更「鴿」

2019-12-08 23:44

股市迭創新高但三分之二美國人無感

2019-12-08 22:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top