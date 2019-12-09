柏林謀殺案：德防長考慮對俄羅斯采取措施

（德國之聲中文網）一名格魯吉亞人在柏林疑似被買凶謀殺的案件在德國引起巨大關注。執政的德國基民盟主席、國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，不妨討論對俄羅斯采取進一步措施的可能。

"聯邦政府將就做出進一步反應進行磋商並做出決定"，她在接受《星期日圖片報》采訪表示，"俄羅斯方面必須對澄清這一犯罪事件做出應有的努力"，克蘭普-卡倫鮑爾說，根據目前已掌握的證據，俄方難脫干系，而這一謀殺案對德俄雙邊關系造成負面影響。

列為"恐怖分子"

40歲的格魯吉亞人Zelimkhan Khangoshvili今年8月在柏林一個公園裡被一個騎自行車的人開槍射殺。警方逮捕了這名49歲的涉嫌作案人。被害人曾在所謂的第二次車臣戰爭中參加反俄羅斯的武裝斗爭。據德國聯邦檢查總署稱，此人被俄羅斯當局列為"恐怖分子"。

因這一案件，德國外交部宣布兩名俄羅斯外交官為不受歡迎的人。莫斯科則表示要采取反制措施。

德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾對《圖片報》表示，聯系之前在英國发生的多起謀殺案以及俄羅斯的其它活動，這讓人"感到十分不安"。此外她還提到，在波羅的海沿岸國家和波蘭，人們對此類事件的感知尤其有所不同，在那裡"俄羅斯一再侵犯領空，開展傳播不是信息的宣傳攻勢"，因此"我們不應該忽視這些國家的感受"。

德國聯邦檢察總署懷疑俄羅斯或車臣自治共和國的官方機構是幕後策劃者。德國總理默克爾則建議，等待進一步調查結果的出爐。

葉宣/安靜（德新社、法新社等）

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