美伊換俘 為談判鋪路？

被伊朗囚禁的美籍華裔學者王夕越（右）獲釋。 （法新社） 分享 facebook

伊朗七日釋放間諜罪名在德黑蘭被囚禁了三年多的美籍華裔學者王夕越，換取美國釋放伊朗科學家索雷曼尼 ，使幾個月來關係緊張的美伊兩國出現難得外交突破。

換俘程序在瑞士一座機場跑道進行，王夕越搭乘瑞士政府的飛機從德黑蘭抵達蘇黎世，美國國務院伊朗特使胡克則與索雷曼尼一起搭乘軍方專機趕到瑞士。

王夕越獲釋後與到場接人的美國官員擁抱合影，隨後搭機轉往德國的美軍醫院接受檢查。美國官員表示，他看起來很健康，精神很好，返美後可能獲川普總統接見。

王夕越是普林斯頓大學博士生，研究主題是廿世紀初歐亞歷史，他二○一六年到伊朗做研究，並為博士論文收集資料，卻以間諜罪名被捕，被判十年徒刑。美國官員否認他是間諜。

在換俘行動中獲釋的伊朗科學家索雷曼尼（右）。 （法新社） 分享 facebook

索雷曼尼是幹細胞研究員，去年在芝加哥機場被捕，被控違反美國對伊朗的貿易制裁，企圖挾帶生物材料到伊朗。美國司法部已撤銷指控索雷曼尼的罪名，而美方官員表示用他交換王夕越很值得，因為根據認罪協議，他最快下個月就會獲釋。

這次換俘是胡克透過瑞士當局談判達成。胡克堅稱王夕越的活動一直很透明，顯示他並非特工，伊朗則說這可能是因為王夕越沒有獲得良好訓練。

伊朗政府指王夕越與美國情報機構有關係，但聯合國人權小組去年九月斷定伊朗「沒有合法根據」就囚禁王夕越，應立即把他釋放。

王夕越一九八○年生在北京，一九九九年前往美國求學，二○○九年歸化美國，和妻子曲樺育有一個兒子。曲樺發表聲明說，他們家終於再度完整，他們為這一天等了漫長的三年，並感謝每一個協助促成此事的人。

川普推文對「非常公平」的換俘談判向伊朗道謝，他也向記者說：「這是一對一換俘。這或許是我們能夠做點什麼的先聲。」

目前至少還有四名美國人仍遭伊朗拘禁。