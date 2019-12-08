北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

北韓7日在靠近中國大陸邊境的西海衛星發射場（又名東倉里發射場）進行測試。分析家指出，北韓領導人金正恩去年6月首次會見美國總統川普之前，宣布停止核試和試射洲際彈道飛彈，但沒有說要停止測試飛彈引擎，所以，如果北韓7日確實在測試洲際飛彈引擎，並不表示金正恩毀諾。他還能隱約警告美國，接下來可能就要試射能打到美國本土的洲際飛彈。

首爾遠東研究所分析家金東燁說，北韓這次可能在測試使用固態燃料的新型洲際飛彈引擎。北韓既有的洲際飛彈都使用液態燃料，北韓希望把飛彈都從液態燃料轉為固態燃料，因為固態燃料更容易運輸和裝進飛彈裡，在北韓發射飛彈之前，美國會更難發現並攻擊北韓飛彈。

南韓梨花女子大學國際關係研究副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「北韓一直避免違背承諾，不去試射長程飛彈，但北韓不斷提高飛彈的動力和精準度，以維持核武嚇阻力。金正恩知道美國偵察機和衛星一直盯著北韓，所以透過這次的測試告訴國際社會，北韓的動作會愈來愈大，而且明年就會放棄棄核談判。」

北韓一直用東倉里測試火箭引擎，並發射運送衛星的裝置。美國指出，如果放任北韓累積這方面的技術，北韓就會用這種技術試射長程彈道飛彈。聯合國安理會通過一系列決議，禁止北韓進行可以用來發展彈道飛彈的武器測試。

2017年3月，北韓在東倉里成功測試一種新型高推力引擎，這種引擎在同年稍晚被用來試射「火星14」和「火星15」洲際彈道飛彈。

去年金正恩在新加坡首度與川普會面，承諾「致力於朝鮮半島完全無核化」，換取與美國的「新型」關係和美國的安全保障。會後川普說，金正恩承諾拆除東倉里設施，作為棄核的起步。

不過，接下來兩次川金會和兩國的工作層級談判，都無法化解兩國的歧見，金正恩變得愈來愈沒有耐心。