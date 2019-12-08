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性侵事件層出不窮 印度輪姦案引眾怒

2019-12-08 20:59台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

印度近來接連傳出強姦焚屍案，引起民眾上街抗議性暴力問題。（photo by 網路...
印度近來接連傳出強姦焚屍案，引起民眾上街抗議性暴力問題。（photo by 網路截圖）
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印度近來又傳出多起性侵案件，本週更是發生一起輪姦焚屍案。一位名受性侵女性在前往法院的路上，受到包括兩位性侵犯在內的幫派焚燒致死，此事件導致民眾大舉抗議，上街舉著「向強姦說不」、「女性不該被物化」等標語，印度長期未解的的性暴力問題再次浮上檯面。

強姦焚屍案惹民怨

《德國之聲》的報導指出，這位名為庫瑪的女性6日於醫院去世，死於心臟停止，該醫院醫師表示，她全身95％都被燒傷，也危害到氣管與肺的功能運作。這位女性3月時曾向警方投訴去年12月時被5名男性性侵，且受到槍口威脅，她5日在前往法院聽證途中被一群幫派襲擊，最後釀成這起悲劇。

印度最近幾週持續傳出性侵案，也引發大眾憤怒，許多人民上街抗議。就在前一週，印度南部的海得拉巴也傳出一起輪姦焚燒案，此案的受害者為一位27歲的獸醫，警方6日在衝突中射殺了4名該案的嫌犯，受害者家屬與憤怒群眾歡聲雷動，但也引起人權團體及部分官員批評，認為警方逾越司法程序執法。

性暴力成大眾文化？

研究印度監獄體系的調查員查克拉博蒂表示，性暴力在印度可說是是一種大眾文化，在這樣的社會環境下，性暴力事件顯得更可被接受。他補充，幫派強姦事件時常與種姓制度造成的社會權力結構有關，受害女性通常來自被邊緣化的賤民階級。

根據《英國廣播公司》的報導，自從2012年12月德里發生一起女學生的輪姦謀殺案後，針對婦女的性暴力一直是印度的關注焦點。根據官方統計，2017年印度警方就登記了33653起前姦案，平均每天發生逾92起案件，且另有地方報告，有遠超過60％的強姦案沒有通報或是立案。

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印度幫派

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