親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

棒球／奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

影／智利反性侵歌曲《性侵犯，就在路上》 全球發燒

2019-12-08 18:36聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

智利女性反性侵歌曲，抗議警察、司法漠視性侵案甚至譴責受害者，自11月從街頭傳出後，快速傳遍全球，成為反性暴力的「國歌」。

南美大國智利從10月中陷入全國性示威，激發許多不同族群表達對社會文化的不滿，其中就包括該國女性，覺起抗議智利根深柢固的「性侵文化」，也就是當女性遭遇性騷擾或性暴力，警察與司法單位往往譴責受害者並輕縱兇手。

這首名為《性侵犯，就在路上》（Un Violador en Tu Camino）的歌曲，於11月下旬開始出現在智利街頭，示威女性在雙眼綁上黑布，喊著強勁的歌詞，踩著簡潔的步伐，極具感染力，讓這首曲子快速傳遍丁美洲，甚至大西洋另一端的西班牙、英國、法國也出現響應人潮。

歌詞中寫道，父權體制下，女性一出生就受到審判和無形處罰。凶手逍遙法外，受害者卻被受指責。漠視性侵下，警察、司法甚至國家和總統都等同是性侵犯，直言這個不公平的國家就是個沙豬性侵犯。

這首歌曲由智利瓦爾帕萊索（Valparaíso）市的女性主義劇團Lastesis撰寫，該劇團也承認，最初沒有想到可以流傳如此之廣。劇團發言人柯梅塔（Paula Cometa）說：「這首歌原本並不是『示威歌曲』，是抗議的女性讓它變得更有意義。」

智利女性反性侵歌曲，抗議警察、司法漠視性侵案甚至譴責受害者，自11月從街頭傳出後...
智利女性反性侵歌曲，抗議警察、司法漠視性侵案甚至譴責受害者，自11月從街頭傳出後，快速傳遍全球，成為反性暴力的「國歌」。路透
分享

智利警察

延伸閱讀

氣候峰會場外現身 童貝里：改變來自大眾

重量級神秘嘉賓到場 REN苦練中文終圓夢

阿信44歲生日快樂！ 周杰倫改編歌詞祝賀笑翻...

美國欲接辦APEC峰會 馬哈地指沒必要亦不出...

相關新聞

影／野火失控燒不盡 澳洲驚見火龍捲

2019-12-08 18:33

澳洲野火煙霾擴散籠罩坎培拉 高溫預報不利災情

2019-12-08 19:19

近8成菲律賓民眾：菲美關係 較菲中關係更重要

2019-12-08 19:02

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體抵日

2019-12-08 18:57

新德里工廠大火 至少43死

2019-12-08 16:05

白俄人民上街頭 抗議政府親俄國

2019-12-08 16:01

反制中國進逼 台美應追求共同戰略

2019-12-08 15:55

歐盟槍枝禁令 引發捷克民眾反彈

2019-12-08 15:52

英國選前最後激辯 民調：強森佔上風

2019-12-08 15:50

翁山蘇姬微笑啟程前往海牙 為緬被控屠殺洛興雅族辯護

2019-12-08 15:30

珍珠港事變78年 30老兵重返舊地 緬懷2300名殉職美軍

2019-12-08 13:28

紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船

2019-12-08 13:23

北韓又有重大測試？ 川普：別妨礙我連任

2019-12-08 13:17

韓媒：北韓重大試驗 恐測洲際彈道飛彈引擎

2019-12-08 13:08

巴勒斯坦武裝團體發射火箭 以色列發動空襲反擊

2019-12-08 12:44

不滿巴格達示威者遭屠殺 伊拉克群眾持續怒吼

2019-12-08 12:13

英大選倒數 醫療健保議題異軍突起

2019-12-08 12:03

嗆聲！川普警告北韓：別挑釁 妨礙我競選連任

2019-12-08 11:24

又挑釁？北韓：在西海衛星發射場進行「重大測試」

2019-12-08 10:18

法國大罷工無緩解跡象 工會揚言9日擴大規模

2019-12-08 10:14

揭發馬爾他「黑金政治風暴」：撼動國本的女記者之死

2019-12-08 10:00

墨西哥總統府附近驚傳槍響 4死2傷

2019-12-08 09:38

政治大咖也愛八卦…幫金魚抹防曬乳？ 謎團25年未解

2019-12-08 09:00

英學者看大選 保守黨暫領先但結果仍難料

2019-12-08 08:41

氣候峰會場外現身 童貝里：改變來自大眾

2019-12-07 23:59

英國會改選 兩位前首相高調催票挺留歐

2019-12-07 23:56

星期人物／馬蒂 辭呈放口袋裡的伊拉克總理

2019-12-07 23:53

遇害醫師中村哲遺體運回日本 阿富汗總統親自護棺

2019-12-07 22:51

印度遭強暴者燒傷女子不治 官員探視遭抗議

2019-12-07 22:40

布干維爾島結束公投 將決定是否脫離巴紐獨立

2019-12-07 22:17

遭縱火焚燒走一公里求救 印度強暴受害女子不治

2019-12-07 22:09

澳洲野火燒不盡 只有大雨能滅

2019-12-07 20:56

影／婚宴傳槍響！女舞者暫停表演 竟遭人朝臉開槍

2019-12-07 16:43

影／印度獸醫強暴案4嫌遭警射殺 舉國歡騰放炮慶祝

2019-12-07 15:48
看更多

熱門文章

紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船

2019-12-08 13:23

藝術展作品 一根香蕉賣12萬....被吃掉了

2019-12-08 13:30

非洲南部陷入旱災 世界最大瀑布竟成細流

2019-12-07 22:15

遇害醫師中村哲遺體運回日本 阿富汗總統親自護棺

2019-12-07 22:51

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

紐約華裔滅門案 一家慘死父親刀下 警察見屍心理重創

2019-12-08 14:35

報復？香港美國商會會長遭澳門拒絕入境 被扣留數小時

2019-12-08 09:58

大宗商品失寵？ 這檔ETF資產規模單日縮水逾三分之一

2019-12-08 00:37

政治大咖也愛八卦…幫金魚抹防曬乳？ 謎團25年未解

2019-12-08 09:00

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

2019-12-08 18:31

華裔滅門案 老友想不通：劉傳凱非壓抑的人 為何殺妻兒

2019-12-08 14:30

美國與伊朗達成換囚 華裔博士生和伊朗科學家分別獲釋

2019-12-07 22:43

澳洲野火失控 只有大雨能滅

2019-12-07 23:58

嗆聲！川普警告北韓：別挑釁 妨礙我競選連任

2019-12-08 11:24

印度父葬夭折兒竟聞哭聲 揭另一早產女嬰遭活埋 急送院救一命

2019-12-08 10:48

庫德洛：美中比11月中旬時更接近達成貿易協議 但...

2019-12-07 19:56

極致豪奢！「俠客」歐尼爾求售的加州豪宅裡面長這樣

2019-12-08 00:51

澳洲野火燒不盡 只有大雨能滅

2019-12-07 20:56

紐約華裔滅門案 老師淚泣：活潑開朗的孩子何辜

2019-12-08 14:35

克魯曼：這2個原因 使川普堅持當「關稅人」

2019-12-08 00:14

印度遭強暴者燒傷女子不治 官員探視遭抗議

2019-12-07 22:40

美中接近達成協議 美股飆

2019-12-07 23:51

美就業數據強勁！黃金寫一個月來最大跌幅 高盛仍看好

2019-12-07 21:34

美朝野大交易！12周有薪育嬰假換組建太空部隊

2019-12-08 09:49

全球金融市場未來一年怎麼走 看未來一周這三大事

2019-12-07 21:22

遭縱火焚燒走一公里求救 印度強暴受害女子不治

2019-12-07 22:09

12.15加稅大限…美中協議「尚未跨越終點線」

2019-12-08 00:45

白宮經濟顧問：美中「接近」達成貿易協議

2019-12-08 00:30

影／5歲童領養聽證會 幼兒園同學全到場見證

2019-12-08 13:26

涉行賄5國 愛立信304億與美和解

2019-12-08 01:58

新德里工廠大火 至少43死

2019-12-08 16:05

星際稀客來訪 系外彗星鮑里索夫8日最近地球

2019-12-08 14:00

新加坡將在關島設全球第6個海外空軍訓練分遣隊

2019-12-08 10:00

加濕器半夜突着火 燒到溶膠超恐怖 日網民分享驚險逃生經歷

2019-12-08 10:48

殺章瑩穎兇手 關肯塔基監獄 與黑手黨殺手同牢

2019-12-08 14:36

布干維爾島結束公投 將決定是否脫離巴紐獨立

2019-12-07 22:17

美中貿易戰 媒體分析：川普手中還有兩項終極武器

2019-12-08 18:47

國際三大事…左右明年市場

2019-12-07 23:50

經濟學獎得主：美國須大幅加稅 以對抗貧窮

2019-12-08 17:36

英國脫歐和大選情勢仍不明朗 房價已反彈

2019-12-08 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top