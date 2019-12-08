影／智利反性侵歌曲《性侵犯，就在路上》 全球發燒

智利女性反性侵歌曲，抗議警察、司法漠視性侵案甚至譴責受害者，自11月從街頭傳出後，快速傳遍全球，成為反性暴力的「國歌」。

南美大國智利從10月中陷入全國性示威，激發許多不同族群表達對社會文化的不滿，其中就包括該國女性，覺起抗議智利根深柢固的「性侵文化」，也就是當女性遭遇性騷擾或性暴力，警察與司法單位往往譴責受害者並輕縱兇手。

這首名為《性侵犯，就在路上》（Un Violador en Tu Camino）的歌曲，於11月下旬開始出現在智利街頭，示威女性在雙眼綁上黑布，喊著強勁的歌詞，踩著簡潔的步伐，極具感染力，讓這首曲子快速傳遍丁美洲，甚至大西洋另一端的西班牙、英國、法國也出現響應人潮。

歌詞中寫道，父權體制下，女性一出生就受到審判和無形處罰。凶手逍遙法外，受害者卻被受指責。漠視性侵下，警察、司法甚至國家和總統都等同是性侵犯，直言這個不公平的國家就是個沙豬性侵犯。