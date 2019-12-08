白俄人民上街頭 抗議政府親俄國

白俄羅斯人民走上街頭高舉「我要獨立」標語，抗議政府欲與俄羅斯進一步整合。（photo by Twitter） 分享 facebook 白俄羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統普丁日前於索契會面，雙方就經濟與政治上的合作進行磋商。然而，盧卡申科親俄的立場及兩國因「俄白聯盟」關係日漸密切，引發人民要求政府脫離俄羅斯控制的聲浪，超過千名白俄羅斯人走上首都明斯克街頭，高舉「假整合，真佔領！」、「總統別出賣國家」等標語。

人民憂遭蠶食鯨吞

根據《德國之聲》報導，白俄羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統普丁日前於俄羅斯城市索契會面，雙方就進一步的政治合作及經濟上的整合進行討論。超過千名白俄羅斯人則走上首都明斯克街頭，抗議政府與俄羅斯關係增溫。民眾高舉「假整合，真佔領！」、「總統別出賣國家」等標語。

盧卡申科常被喻為「歐洲最後的獨裁者」，從1994年便擔任總統的他親俄立場鮮明，也曾多次表明不會與俄羅斯談及統一。最大反對黨領袖內克里亞耶夫則說：「在未經人民同意之下，沒有人可以將國家當成談判籌碼。」

政治經濟被俄把持

據《歐洲新聞台》報導，白俄羅斯長期依賴俄羅斯便宜的能源供應，也尚未擺脫曾為蘇聯掌控的陰影。近期俄羅斯則頻頻調漲能源價格及降低供應量，普丁更曾表明，若白俄羅斯持續得利於便宜能源供應，就應該與俄羅斯進行經濟上的整合。

超過半數的白俄羅斯人表示，希望國家維持完全獨立，年輕人更以加入歐盟為訴求，反制與俄羅斯因「俄白聯盟」在政治上與經濟上的各種融合。據統計指出，白俄羅斯國內僅有7.7%的人民支持與俄羅斯完全統一。

【更多精采內容，詳見 】