反制中國進逼 台美應追求共同戰略

前美國防部助理部長葛里森（左起）、台灣智庫賴怡忠、前AIT台北辦事處長楊甦棣發表論述。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「台美關係邁向全球化，將成為超越台海的合作夥伴？」台灣智庫與美國「全球台灣研究中心」（GTI）8日舉辦論壇，前美國防部助理部長葛里森認為，美台需要在與中方競合的對抗戰略有共同視角。前AIT台北辦事處長楊甦棣則說，當中國企圖邊緣化台灣時，美國應堅守民主價值與台灣站在一起。

台美應採共同視角

前美國防部助理部長葛里森認為，美國和台灣需要在中國的動向及如何對抗其政治作戰上有共同的看法。美國應該在不考慮中國因素的狀況下，更積極投入與東南亞區域的互動中；利用美國在關島和北馬里亞納群島聯邦的美國基地進行培訓，並廢除禁止海軍演習和人員交流的政策，台灣的培訓機構也需要更多美國的參與。

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長楊甦棣表示，中國經濟崛起讓美國東亞的同盟更難抗拒中國的影響。但他認為當中國持續發揮其影響力，以經濟威脅及企圖邊緣化台灣時，美國必須堅持一直以來堅守的價值，並與民主的台灣站在一起。

台美共同利益

前美國國會研究服務處（CRS）亞洲安全事務專家簡淑賢認為，台美在促進全球安全繁榮民主和良善治理上有共同利益，川普政府近期也為《台灣關係法》增添了新的部分，因為美國認知到支持台灣有更多利益。台灣要考慮是否運用機會來加強軍事、經濟安全以及與美國的伙伴關係，持續與美國及其同盟（尤其是日本）站在一起。

全球台灣研究中心執行長蕭良也表示，儘管對台美而言，維持現狀這個選項依然有助於維持台灣海峽的和平，但並非長久之計。中國基地透過軍事及非軍事手段來改變台海現狀，並威脅著印太地區的和平與安全。特別是隨著中國解放軍迅速現代化，美國面臨的危險已遠遠超過收益。

台灣是戰略關鍵

台灣智庫國際合作委員會主席賴怡忠博士表示，雖然台灣經濟發展不若中國迅猛，但整體社會的實力在提升。今天台灣在經濟、科技、國防都排名在全球前20，已是具備相當實力的中型強國。

賴怡忠說，現在台美關係已經不止於「美方進行台海維和與台灣的相應配合」，而是有更具價值取向（台灣民主對抗中國極權擴張），與區域的意涵（媒體識讀、良善治理、GCTF、太平洋島國政策對話、加勒比海與拉美各國）。台美雙邊合作擴大已邁入邀請區域國家加入的階段，使台灣成為目前美國印太戰略重要的一環。

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