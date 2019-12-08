歐盟槍枝禁令 引發捷克民眾反彈

捷克要求歐盟放寬對半自動步槍的禁令，3日被歐盟最高法院一口回絕。(Photo by Pixabay) 分享 facebook

捷克要求歐盟放寬對半自動步槍的禁令，被歐盟最高法院一口回絕。捷克、波蘭等國的打獵運動盛行，且槍擊事件稀少，因此大力反對歐盟的禁令。捷克總理巴比斯雖表達對判決結果的尊重，不過捷克反對黨批評，問題在於捷克政府未與歐盟協商「選擇退出權」。

捷克打獵運動盛行

根據《德國之聲》報導，在2015年的巴黎恐怖攻擊過後，歐盟議會和高峰會於2017年決議對半自動步槍等槍械進行管制，一般人取得槍枝得通過層層關卡，以杜絕大規模的槍擊事件。

《捷克新聞通訊社》報導，捷克、波蘭和匈牙利都反對槍枝管制，因違反了合法槍枝持有者的權利，例如獵人，捷克等國宣稱歐盟的禁令只會壯大槍械的黑市，對於治安沒有任何幫助。《德國之聲》指出，在捷克等國打獵運動很盛行，但槍擊事件稀少。

使用選擇退出權？

歐盟最高法院表示，槍械禁令在最小程度上允許槍枝買賣，因考量到公共安全，部分種類的槍械必須被禁止，包含半自動步槍。

根據《捷克新聞通訊社》報導，捷克總理巴比斯表達對判決結果的尊重，並將修改捷克的法律，以符合歐盟的管制。然而，反對黨紛紛表達反對態度，公民民主黨的下議院議員切爾諾霍娃批評，問題在於捷克政府未積極與歐盟協商「選擇退出權」，即選擇性地不加入或不執行某項歐盟法律或者條約的權利。

「歐盟法院再度展現了權力的傲慢，人民的利益是無關緊要的。」捷克和摩拉維亞共產黨議員昂德拉西克痛批。

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