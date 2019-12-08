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英國選前最後激辯 民調：強森佔上風

2019-12-08 15:50台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

英國首相大選將在下週四（12日）進行，日前現任首相強森與工黨黨魁柯賓進行選前最後一次辯論，雙方交戰議題仍聚焦在脫歐方式，也談及北愛爾蘭、健保、與國安等問題。本次辯論被視為柯賓選前最後一次拉近與強森差距的機會，然而民調依然顯示，52％民眾認為強森在本次辯論佔上風。

儘速脫歐助貿易？

根據《路透社》的報導，強森先是嘲諷柯賓宣稱中立，卻支持新的脫歐協議的立場，也提及儘速脫歐的好處，「我們會有充足的時間建立新的貿易夥伴關係，且不僅限於歐盟，而是與全世界的國家。」

柯賓則反擊表示，強森的脫歐計畫代表英國要花數年的時間與他國談約，並指出，政府得花7年的時間與美國談貿易協定，「商業夥伴是無法承受英國無協議脫歐的不安定性的。」

柯賓舉出先前揭露的文件顯示，強森的脫歐協議將使北愛爾蘭與英國本島間需要海關檢查，與他先前宣稱不會造成邊境障礙的說法相違，強森則是搬出柯賓與叛軍愛爾蘭共和軍（IRA）成員有交情一事來回擊。

兩黨聚焦公共安全

《德國之聲》的報導指出，雙方也在國家醫療保健服務（NHS）的議題爭鋒相對，柯賓稱保守黨將終止健保服務的私有化，指控保守黨正與美國協商提高購買美國藥物的價格，強森則是否認這個說法。

因應上周發生在倫敦橋的恐攻案，柯賓批評保守黨在警方支出上太節制，強調公共安全與人權是一體兩面，皆是人民亟需的，強森則是對上週恐攻案的犯人受到提早釋放表達不滿。

英國首相大選將在12日舉行，選舉結果會決定未來英國的脫歐方式，甚至是新的脫歐公投是否舉行。據上週民調，保守黨的聲勢仍領先工黨9個百分點。

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脫歐強森英國

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