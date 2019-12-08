紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船

紐約時報8日報導，已有200多名香港反送中示威者，循祕密管道潛逃至台灣；其中有人是接受捐款人贊助，搭機抵台，也有人以每人1萬美元（約台幣30萬元），乘漁船來台。

紐時這篇發自台北的報導指出，數天前某晚，一名香港女性在反政府示威中扔擲汽油彈後，由於兩名友人被港警逮捕，她擔心接下來就輪到她，透過一個網上群組請求協助，逃抵台灣。她在台北機場說：「我們逃避法律（的追捕）。」「我們沒那麼多時間理解正在發生什麼事。」同時抵達的還有其他人，他們後來搭上一輛黑色廂型車離開機場，朝向不確定的未來。

根據律師、牧師及支援人士說法，自從香港反送中示威以來，已有200多名示威者潛逃至台灣。多位律師說，數周前香港幾所大學遭港警包圍後，有數十名或甚至上百名示威者因恐被捕及害怕街頭警民對峙的暴力而抵台。

這些抵台的示威者中，多數人表示將一直抗爭下去。他們擔心自己在香港法院會受到不公平待遇，也有人害怕被拘捕時會遭虐待，還有人在得知有人在香港的醫院被捕後，赴台灣尋求醫治。

協助被捕示威者辯護的律師Chris Ng說，那些示威者知道，向香港警方扔磚可能讓他們最高坐牢10年，「他們對香港司法失去信心。」

紐時指出，一個由同情者組成的祕密援助港示威者的網絡已展開行動，他們安排示威者逃離香港，且管理安全的居處。一些富有捐款人及援助團體，為示威者支付機票，志工在不同的機場接送示威者。還有漁民出售船位給示威者，這段從香港到台灣約700公里航程，每人最高1萬美元。多位牧師為被捕且護照被沒收的示威者安排出走路線。

台北濟南基督長老教會牧師黃春生（Chun Sen Huang）開玩笑說，他現在習慣了意料之外的會眾。他擔任聯絡人，與香港方面協調示威者的出行計畫，安排教會住宿，且協助示威者聯繫台灣各地的律師、醫師、支援團體及學校。

黃春生說，他最近知道有一名女性示威者自稱被港警性侵，需要搭船從香港走私來台，以便接受流產手術。在香港理工大學遭港警包圍後，至少有10名學生搭機抵台，黃春生協助他們安排律師，取得台灣一所大學的臨時學生簽證。還有一名14歲男孩，曾向港警扔擲汽油彈，他的母親致電牧師，希望找到新的監護人。

黃春生說，他在台灣擔任牧師22年，曾協助異議人士逃離中國大陸政府的迫害，他說，如今這種援助作業讓他想起六四之後營救異議人士的「黃雀行動」。