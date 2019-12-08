珍珠港事變78年 30老兵重返舊地 緬懷2300名殉職美軍
為紀念1941年12月7日珍珠港事變，約30名二戰老兵及近2000位社會大眾7日齊聚珍珠港，共同緬懷78年前那個陽光耀眼的上午、逾2300名遭炸彈攻擊不幸殉職的美軍。
現年97歲、家住密西根州傑克遜市的埃爾弗林(Herb Elfring) 是少數仍然在世的珍珠港事變倖存者。他說，回到珍珠港，讓他想起所有失去寶貴生命的軍人，「身為倖存者，我想，我是最後一批被選中的人。」埃爾弗林當年隸屬陸軍，被分配到第251海岸砲兵隊，負責保護機場。
埃爾弗林回憶日本零號戰機在上午7點55分展開攻擊當時，他站在離沿海幾哩處的馬拉科勒營(Camp Malakole)營房邊緣，閱讀公告欄；「我聽到飛機聲，但直到子彈落在離我15呎遠的人行道上，我才注意到。」
紀念儀式上，美國駐韓國大使、已退休海軍上將哈里斯(Harry Harris)和內政部長伯恩哈特(David Bernhardt)分別致詞。哈里斯表示，很難想像78年前「那些與我們沒什麼不同的人」醒來準備享受置身天堂的另一天；「那是犧牲和損失極其慘重的一天，但無疑也是充滿勇氣和英雄的一天。」
哈里斯指出，二戰一代為保障美國今日享有的自由扮演關鍵角色；「每年12月7日，我們都會謹記二戰老兵在瓦胡島(Oahu)的行動；他們激勵今日的我們，塑造了我們的明天。」
1941年的空襲，亞利桑納號戰艦(USS Arizona)在九分鐘內沉沒，該艦總計1177人喪生，有900多人直接沉入海底。
現年98歲的康特(Lou Conter)是唯一參加今年紀念儀式的亞利桑納號倖存者；另外兩位仍在世的倖存者不克到場。康特說：「回來向殉職者致敬，讓他們得到應得的最高榮譽，是件好事。」康特還說，他的醫生發誓要讓他健康活到100歲，好讓他能出席珍珠港80周年紀念日。
亞利桑納號殘骸至今仍留在海港裡，每年約200萬人參觀戰艦遺蹟上方興建的白色紀念館。今年紀念日日落時分，軍方為98歲高齡過世的亞利桑納號倖存水手布魯納(Lauren Bruner)舉行骨灰安葬戰艦殘骸儀式。
布魯納是第44位、也可能是最後一位選擇死後將骨灰葬入艦艇遺骸的亞利桑納號倖存者；布魯納生前曾表示，「這樣就可以和所有夥伴重聚，而且還會有很多人來看這艘船。」
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