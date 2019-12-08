珍珠港事變78年 30老兵重返舊地 緬懷2300名殉職美軍

為紀念1941年12月7日珍珠港事變，約30名二戰老兵及近2000位社會大眾7日齊聚珍珠港，共同緬懷78年前那個陽光耀眼的上午、逾2300名遭炸彈攻擊不幸殉職的美軍。

現年97歲、家住密西根州傑克遜市的埃爾弗林(Herb Elfring) 是少數仍然在世的珍珠港事變倖存者。他說，回到珍珠港，讓他想起所有失去寶貴生命的軍人，「身為倖存者，我想，我是最後一批被選中的人。」埃爾弗林當年隸屬陸軍，被分配到第251海岸砲兵隊，負責保護機場。

埃爾弗林回憶日本零號戰機在上午7點55分展開攻擊當時，他站在離沿海幾哩處的馬拉科勒營(Camp Malakole)營房邊緣，閱讀公告欄；「我聽到飛機聲，但直到子彈落在離我15呎遠的人行道上，我才注意到。」

紀念儀式上，美國駐韓國大使、已退休海軍上將哈里斯(Harry Harris)和內政部長伯恩哈特(David Bernhardt)分別致詞。哈里斯表示，很難想像78年前「那些與我們沒什麼不同的人」醒來準備享受置身天堂的另一天；「那是犧牲和損失極其慘重的一天，但無疑也是充滿勇氣和英雄的一天。」

哈里斯指出，二戰一代為保障美國今日享有的自由扮演關鍵角色；「每年12月7日，我們都會謹記二戰老兵在瓦胡島(Oahu)的行動；他們激勵今日的我們，塑造了我們的明天。」

1941年的空襲，亞利桑納號戰艦(USS Arizona)在九分鐘內沉沒，該艦總計1177人喪生，有900多人直接沉入海底。

現年98歲的康特(Lou Conter)是唯一參加今年紀念儀式的亞利桑納號倖存者；另外兩位仍在世的倖存者不克到場。康特說：「回來向殉職者致敬，讓他們得到應得的最高榮譽，是件好事。」康特還說，他的醫生發誓要讓他健康活到100歲，好讓他能出席珍珠港80周年紀念日。

亞利桑納號殘骸至今仍留在海港裡，每年約200萬人參觀戰艦遺蹟上方興建的白色紀念館。今年紀念日日落時分，軍方為98歲高齡過世的亞利桑納號倖存水手布魯納(Lauren Bruner)舉行骨灰安葬戰艦殘骸儀式。