嗆聲！川普警告北韓：別挑釁 妨礙我競選連任

韓聯社報導，美國總統川普7日表示，他不認為北韓會採取敵對行動，干涉美國2020年總統大選，這顯然是在警告北韓，別採取挑釁動作，妨礙他競選連任。

川普7日在白宮前說，「北韓若採取敵對行動，我會很驚訝」，「他（北韓領導人金正恩）知道我將要競選連任。我不認為他有意介入這場選舉，但我們走著瞧」。

川普發表此番言論之際，北韓正對美國施壓，要求滿足其提議，即在年底前舉行新一輪談判，強烈表明否則北韓可以重啟測試核武和洲際彈道飛彈（ICBM）。

川普曾吹唪北韓暫停測試核武和洲際彈道飛彈，是他的主要成就之一。

針對北韓施壓，川普警告說，美國在必要時可對北韓動武，並稱金正恩為「火箭人」。北韓則表示，川普反覆進行類似表態，可以判斷是「老糊塗」。

北韓駐聯合國大使金星7日表示，北韓已不會與美國談判非核化議題。

英國和其他五個歐洲國家譴責北韓持續試射彈道飛彈後，金星發聲明說，「我們現在不再需要與美國展開冗長對話，已不會與美國談判非核化議題」。