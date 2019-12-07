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遇害醫師中村哲遺體運回日本 阿富汗總統親自護棺

2019-12-07 22:51聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

阿富汗和巴基斯坦邊境行醫超過30年的日本醫師中村哲，4日遭槍手攻擊身亡，享壽73歲。他的遺體7日以飛機載運回日本，阿富汗當局在首都喀布爾機場舉行追悼儀式，總統甘尼親自護棺，表達對這位仁醫的敬意。

目前尚未有組織出面宣稱犯案，神學士在案發後不久立刻發聲明否認作案，稱中村是阿富汗的朋友，並敬重他對阿富汗的貢獻。阿富汗網友在社群媒體發文悼念中村，有人說「對不起中村先生，我們沒能保護你」，也有人對作案的武裝分子感到憤怒。

阿富汗總統甘尼（黑衣者）7日加入護棺行列，送中村哲最後一程。（路透）
阿富汗總統甘尼（黑衣者）7日加入護棺行列，送中村哲最後一程。（路透）
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阿富汗社群媒體

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